„Idén újra szerettük volna megrendezni a Tokaji Teremlabdarúgó Tornát, de sajnos a helyi gimnázium tornatermét nem kaptuk meg” – mondta Borbély Patrik, a napokban tartott III. Észak-Földgép 3+1-es rendezvény főszervezője, aki hozzátette: „Ezért a projektet a Nagy Kopasz-hegy másik oldalán fekvő település vágányára tettük át.”

Reggeltől estig

Kiderült – és ez tanulság más községek számára is –, hogy a faluházi csarnokok tökéletesen alkalmasak a kispályás focira, retró nevén a torinózásra. Manapság ezek közül persze több is zárva tart, hogy a bérleti díjról és az energiaköltség előteremtéséről már ne is beszéljünk.

„Nekünk szerencsénk volt, vagy inkább ügyesen csináltuk – vette át a szót Major László, az esemény társfőszervezője, aki saját sikerük titkáról ennyit mondott: – Polgármester, névadó szponzor, néhány mecénás és támogató nélkül nem megy, két napos viadalt csak együttes akarattal lehet tető alá hozni. Minket felkarolt Rozgonyi István, Bodrogkeresztúr első embere, a többi „kellék” pedig szép szóval még a mai, nehézségekkel terhelt világunkban is előteremthető.”

A csodaszép földrajzi környezetben található faluba három megye tizenhat településének huszonnégy csapata látogatott el, a fiatalokból és idősekből álló futballisták pedig – azon túl, hogy nagyszerűen érezték magukat – mintegy tizenhat órán keresztül rúgták a labdát, s nem kétséges, hogy jövőre is elmennek Bodrogkeresztúrra.