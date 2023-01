Nagy téli madárles címmel országos madárszámlálásra hívja az érdeklődőket a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) egészen 2023. február 28-ig.

Az akció célja az emberek bevonása a környezetünkben élő madarak megfigyelésébe, a védelmüket is segítő „közösségi tudomány” jellegű adatgyűjtésbe. A módszer segítségével rövid idő alatt rendkívül nagy számú, hiteles és értékes információhoz jut hozzá az egyesület az emberi környezetet kedvelő madárfajok életmódjáról.

Figyelik a madárviselkedést

A megfigyelésben és számolásban bárki részt vehet előzetes természetismereti képzés nélkül. Az adatok akkor a legértékesebbek, ha a számlálók minél több héten át, hetente egyszer, lehetőleg mindig ugyanazon a napon és délelőtt tudják számba venni a madarakat. Minél hasonlóbb körülmények között történik a madárles, annál alkalmasabb lesz az adatsor az összehasonlításra és a megfelelő következtetések levonására – tudatta Orbán Zoltán, az MME szóvivője. Az adatok feltöltéséhez nem kell más, mint egy mobiltelefon vagy jegyzetfüzet. Ehhez az MME kidolgozta a rigófélék tudományos nevéről elkeresztelt Turdus nevű mobiltelefonos applikációt videós segédlettel, amely Android és iOS rendszert használó telefonokra és tabletekre is telepíthető. Az alkalmazás segítséget nyújt a fajok meghatározásában is, a számlálás végén pedig összesíti az adatokat. Az app mellett hagyományos adatlap szintén letölthető az egyesület honlapjáról. Ezen az adott időpontban megfigyelt madarak számát és faját kell feltüntetni. Arra is lehetőség nyílik, hogy a megfigyelő feljegyezze rá, ha bármilyen interakciót megfigyel a madarak között.

A kézzel regisztrált adatokat utólag még fel kell tölteni az internetes adatbázisba.