Hagyományaihoz híven játékadománnyal kedveskedett a Kiwanis Club Miskolc 2023. január 17-én kedden a vármegyeszékhelyen, a selyemréti Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda ovisainak. A jótékonykodó klubnak valószínűleg ez volt az utolsó adományakciója.

– A Kiwanis Club Miskolc keresett meg bennünket, hogy szívesen támogatnák intézményünket, óvodásainkat. Nagy szeretettel fogadtunk eddig is bármiféle kezdeményezést és jóhiszeműen vártuk az időseket. Nagyon sokat jelentett számunkra a kedvességük, hogy óvodát kerestek az adományaik számára és éppen ránk esett a választásuk – osztotta meg Lantos Lászlóné, a Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda igazgatóhelyettese és óvodavezető. – Református óvodaként két éve kezdtük meg a működésünket. A játékok terén előnyben részesítjük a fejlesztő játékokat, amit a fenntartó, a Tiszáninneni Református Egyházkerület a kezdetektől fogva biztosít számunkra. Viszont ezek az eszközök hamar elkopnak, ezért mindig örülünk az újabbaknak, amelyek használatát külön megtanítjuk a kicsiknek. Egyházi intézményünkben a gyerekeket az ő nyelvükre lefordítva ismertetjük meg a hitélettel. Minden nap tartunk számukra áhítatot, istentiszteletre járunk velük és hitoktatásban részesítjük őket. Az itt folyó pedagógiai munkát tovább viszi az iskola is. Az óvodásoknak lehetőségük nyílik továbbtanulni a mellettünk található általános iskolában.

Baráti körként folytatják

Az adományakciónál a közösséget Czimer Sándorné klubvezető és Krajnyák Istvánné klubtag képviselte.

– Nagyon örülünk, hogy ismét lehetőségünk nyílt adományozni. Bár kicsit fáj a szívem, mert ez az utolsó karitatív akciónk. A körülbelül 80 ezer forint értékű játékadományt a maradék befizetett tagdíjunkból tudtuk finanszírozni, amit el kell költenünk, mert kiválunk a Kiwanis International-ból – árulta el a klubvezető. – Eddigi tevékenységünk során, amely egészen a rendszerváltozásig nyúlik vissza, mindig gyerekeket támogattunk a kórháztól kezdve, az iskolákon át az óvodákig. Most a Szalay Sámuel óvodára esett a választásunk, mert itt lakom a közelben. Az otthonomból éppen rálátok az intézményre és gyakran látom, ahogy játszanak az udvaron a gyerekek. A vezetőnő nagy örömmel fogadott minket, hiszen a kicsik mindig örülnek a játéknak. Nekünk is boldogság látni, amikor az óvodások birtokba veszik az adományunkat. Megszűnésünknek az az oka, hogy már nem tudjuk fizetni a svájci központtal működő Kiwanis nemzetközi szervezet magas tagdíját. Pedig mi voltunk az első Kiwanis klub, amely 1989-ben megalakult Kelet-Közép-Európában. Sajnos megöregedtünk és több tagunk elhunyt. Viszont a jelenlegi kilenc tag között olyan szoros baráti kapcsolat alakult, hogyha nem is hivatalos keretek között, de továbbra is szeretnénk összejárni.