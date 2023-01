Kétóránként cserélődik a közönség

Tavaly március 8-án nyitotta meg kapuit a Bükki Csillagda. Hozzájuk csak két óránkénti idősávokban lehet érkezni – mondta Szádeczky Kornélia, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Ökoturisztikai és Környezeti-nevelési Osztály osztályvezetője. Hozzátette: a vendégek nagy többsége emiatt tudatosan készül a látogatásra, hatvan százalékuk előre megveszi a jegyeket az interneten. De mindig vannak olyanok, akik kirándulás közben térnek be a látogatóközpontba, ahogyan az ötvenezredik látogató is, aki nem váltotta meg előre belépőjét – tudatta az osztályvezető.

A nyár volt a legforgalmasabb

Az elmúlt hónapokban a leglátogatottabb időszak a július volt és mindig a hétvégéken vannak a legtöbben. A nyitás óta több mint négyszáz csoportot fogadtak, ez hétezer embert jelent, de ugyanolyan kedveltek a családok, párok és egyéni túrázók körében is a csillagászati programok. A különleges esti csillagos égbolt eseményeken - melyeket közel ötven alkalommal tudtak eddig megrendezni-, ezerötszázan vettek részt - emelte ki az osztályvezető. Karácsonyra készültek egy évig felhasználható ajándékutalványokkal, ez is nagyon népszerű volt. Illetve folyamatosan monitorozzák a látogatók élményeit online is kitölthető kérdőív formájában.

Ezekből az derült ki, hogy a vendégek hetven százaléka soha nem volt azelőtt olyan programon, amely a csillagokat, bolygókat mutatja be, de nem csalódtak, elégedettek a csillagda valamennyi attrakciójával. A csillagászati szakma felé is nyitottak, novemberben egy workshopnak adott otthont a Bükki Csillagda – tette hozzá Szádeczky Kornélia. A közösségi oldaluk tele van friss információval, az aktuális égi jelenségekről is lehet ott tájékozódni. Honlapjukon pedig a Bükk időjárásáról biztosítanak élőképet folyamatosan az érdeklődőknek.