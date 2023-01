Komoly biztonsági intézkedésekre volt szükség a Herman Ottó Múzeum Munkácsy-kiállításához – idézhetjük fel az Észak-Magyarország 2003. január 23-i számából. Addig nem rendelkezett kamerákkal és más modern, ám immár szükséges berendezésekkel a múzeum: most, a képek érkeztére készülve ezeket be kellett szerezni – foglalta össze a lap.

Az épületet mind belül, mind kívül kamerák figyelik a következő hetekben, a riasztórendszer pedig a rendőrségre kapcsolja az esetleges vészjelzést. Az őrző-védő szolgálatot a kiállítás ideje alatt - éjjel, nappal - elsősorban az intézmény saját alkalmazottai látják el. A feladattal egy az egyben valamely biztonsági céget megbízni vállalhatatlanul drága lett volna – közölte a múzeum illetékese.

A biztonsági intézkedésekhez tartozott, hogy a két hónap során a dolgozók is csak a munkaidejükben tartózkodhattak a házban; vendéget szigorú ellenőrzés mellett fogadhattak; az egyéb programok, tevékenységek szüneteltek. Egyszerre csak ötven látogatót engedtek be a kiállítóterembeA nyitáskor úgy remélték, hogy a Munkácsy Mihály képeit a helyi közönség elé táró kiállítás két hónapja alatt elérheti az ötvenezret a látogatói szám. Készen álltak arra is, hogy igény szerint a hétfő szünnapon is kinyissák a kapukat, vagy a napi nyitva tartást meghosszabbítsák.