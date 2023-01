A Jégpályák Éjszakáján, szombat este országszerte több tucat jégcsarnok és jégpálya nyitott meg. Egyedi programokkal, játékokkal és meglepetésekkel várták a siklani vágyókat. Idén a Miskolc Városi Szabadidőközpont jégcsarnoka kiemelt helyszíne volt a rendezvénysorozatnak. A meghosszabbított nyitvatartás során 18-23 óra között lehetett (és lehet még) korcsolyázni a II-es pályán, 20-21 óra között pedig jégkorongos aktivitásokra – kapuralövés, akadály- és ügyességi pályák – nevezhettek be a vendégek a fedett pályán. Mindemellett a kvízjáték során értékes ajándékcsomagokat lehetett nyerni. Szerkesztőségünk tagjai kapunyitásra értek a helyszínre, ahol már fél órája hosszú sor kígyózott. A várakozókkal beszélgetve kiderült, hogy többen vidékről, egyszerűen csak a sport öröméért érkeztek.

Családi kikapcsolódás

– Hallottunk róla, hogy ma van a Jégpályák Éjszakája. Örülünk neki, hogy este is jöhetünk korizni. Sajósenyéről érkeztünk, és már fél hatra itt voltunk, mert gondoltuk, hogy legalább fél órát sorakoznunk kell. Nemrégen jutottunk be. A gyerekeink most vannak itt másodszor, úgyhogy tanulunk korcsolyázni. A korcsolyacipőt is itt béreltük – árulta el Szatmáriné Eszenyi Éva. – Tetszenek a meghirdetett programok. Viszont még nagyon labilisak vagyunk a pályán, úgyhogy nem tervezzük, hogy az esti versenyekbe bekapcsolódunk. Majd jövőre, ha lesz még ilyen. A fő motivációnk inkább az, hogy a fiúknak mozogni kellene. A környékünkön kevés sportolási lehetőség kínálkozik. A fiaim még az iskola révén műfüves focipályán szoktak játszani, és Szikszóra járnak úszni.

– Tiszaújvárosból érkeztünk a családdal, a Jégpályák Éjszakája meglepetés számunkra. Én még úgy nőttem föl, hogy nemcsak műanyag korcsolyapálya volt a lakhelyemen. Most emiatt Miskolcra járunk. Örülünk neki, hogy viszonylag közel elérhető ez számunkra – mondta Szabó Ibolya. – Általában a délutáni blokkot választjuk. Lehet, hogy most is inkább azt kellett volna, mert rengetegen vannak. Mi nyáron is szívesen korizunk egyébként, persze akkor görkorcsolyával.

Jó társaságban mozognak

Több fiatalt a jó társaság, ismerkedési lehetőség vonz a pályára.

– Soha nem voltunk még a Jégpályák Éjszakáján. Nem tudtuk, hogy mit jelent, de gondoltuk, hogy kipróbáljuk a barátnőimmel. Nyékládházáról érkeztünk, ahol télen csak focizni lehet. Ide nagyjából heti rendszerességgel jövünk. Nagyon jó itt a hangulat és könnyű barátkozni. A mi baráti körünk számára is remek apropó, hogy találkozzunk. Vannak köztünk „profi” korisok is – osztotta meg Pauska Csenge.

– Még soha életemben nem korcsolyáztam itt, pedig miskolci vagyok, úgyhogy most izgulok kicsit. Nagyon régen koriztam, de bízom benne, hogy újra bele fogok jönni. Az egyik barátom hívott el annak kapcsán, hogy ma van ez a program. Szívesen csatlakoztam hozzá, tetszett az ötlet, mert szánkózni is szeretek. Egyébként inkább bent, edzőteremben edzek és táncolok – sorolta González Emma.

Fotós: Ádám János

Előre megváltották a jegyet

A fiúk számára különösen hiányzik a sportolási lehetőség télen, ezért sokan a miskolci jégcsarnokot választják.

– Minden hétvégén járok korizni ide a jégcsarnokba, mert szeretek mozogni és ez jó kikapcsolódás. Általában egyedül jövök, de számítok arra, hogy vannak itt ismerősök, a kemény mag, akik mindig járnak. Velük szoktunk korizgatni és beszélgetni – mondta Sárközi Mihály. – Úgy vettem észre, hogy a hoki kori a trendi, ezért nekem is az van. Megtanultam vele koszorúzni is mindkét irányba, és hátrafelé menni. A ma esti programokba is szívesen bekapcsolódom majd, amit a Jégpályák Éjszakája kínál. Az ügyességi pálya például jól hangzik. A családdal, barátokkal szoktunk még télen elmenni síelni, de egyébként télen nem igazán tudok máshol sportolni. Iskolaidőben nehezebb lenne jönni, ezért engem nem zavar, hogy csak hétvégén hirdetik meg a közönségkorcsolyát. A jegyet pedig általában már előre megváltom online, így körülbelül tíz perc alatt bejutok és mindig az elsők között lépek pályára.

– Szeretek mozogni és a korcsolyázás jó lehetőség erre a városban. Másról nem nagyon tudok. A mai Jégpályák Éjszakája is megfogott bennünket a testvéremmel, ezért elhatároztuk, hogy eljövünk. Bár azt még nem tudjuk, hogy milyen közösségi programokba kapcsolódunk majd be és azt sem döntöttük el, hogy meddig maradunk. A jegyeket megvettük online, ezért hamar bejutottunk – fűzte hozzá Suszterics Zalán.