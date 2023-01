Egy olvasónk keresett meg bennünket azzal: Rudabányán a Kiserdő, vagy Majális Tető néven ismert belterületi erdőben tarvágást terveznek, ami veszélyeztetheti a környező házakat és a temetőt.

Ennek megakadályozása érdekében a Rudabányai Bányász Nyugdíjas Szakszervezet a Civil Összefogás Rudabánya közösséggel közösen aláírásgyűjtésbe kezdett.

Felfogja a nagy esőket

Az erdőnek településvédelmi szempontból óriási jelentősége van, hiszen lakóházak, közintézmény, postahivatal és temető is van a domboldalon lévő fák alatt. Az erdő sajnos magántulajdonban van és nem helybéli a tulajdonos

– írta levelében szerkesztőségünknek Csúzda Lajosné, a Rudabányai Bányász Nyugdíjas Szakszervezet elnöke.

Az indokolatlan mennyiségű fakivágás veszélyezteti a környező utcákat, mivel a fák hiányában csökkenne a terület víz visszatartó képessége, amely beláthatatlan károkat okozhat. Nem beszélve arról, hogy néhány éve már irtottak egy másik közeli erdőt, ahonnan az élőlények mind ide menekültek át. Úgy tudjuk, védett bagoly is él itt. Tavaly, amikor erdőtűz ütött ki, az oltásban aktívan részt vett a lakosság is. A tulajdonos viszont akkor sehol nem volt. Civil kezdeményezésre, helyi szervezetek támogatásával elindult az aláírásgyűjtés papír alapon, illetve az interneten is. Már több mint ezren aláírták. Ezt a tulajdonosnak és az erdőfelügyelőségnek is be fogjuk mutatni. Emellett a helyi önkormányzat is megpróbál megtenni minden tőle telhetőt az ügyben.

Helyi védelem alá vennék

Rudabánya Város Önkormányzata tárgyalt az erdőfelügyelőséggel és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságával.

– A Kiserdő kitermelése pénteken elkezdődött. Ez besorolása szerint egy Rudabánya belterületi erdő, amelynek elsődleges rendeltetése településvédelmi erdő, átlagéletkora 100-120 év. A terület, amelyen fekszik nyíregyházi magánszemély tulajdona – tudatta Novák Péter Adrián, Rudabánya polgármestere. – Nekünk az a legnagyobb problémánk, hogy a tulajdonos végső célja az, hogy tarra vágatja az erdőt. Az újulat hiányában és a mi kérésünket is figyelembe véve annyit már sikerült elérni, hogy egyelőre csak bontóvágást fognak folytatni a területen. Ez azt jelenti, hogy 2023-ban a mintegy 3600 köbméternyi faállomány negyed részét termelik le. A megmaradt erdőt akkor termelhetik le, amikor a megfelelő számú természetes újulat rendelkezésre áll. Többször egyeztettünk a tulajdonossal, a szakirányító erdésszel, valamint a fakitermelési munkavezetővel is. Az egyeztetésen kértük, hogy az eredeti bejelentésben szereplő 15 méteres erdőszegély helyett a belterületi ingatlanok és a temető határán 50 méteres védősávban ne történjen fakitermelés. Ebben a kérdésben szerencsére kompromisszum született. Mivel a mostani vágást nincs lehetőségünk megakadályozni, ezért a képviselő-testület kezdeményezte a helyi jelentőségű védett természeti területté történő nyilvánítást. Ennek az átfutása minimum 1 év, ha bizonyítható, hogy ez szakmailag indokolt, azaz védett növény illetve állatfajok élnek az erdőben. Mindemellett a terület megvásárlása is felmerült a rudabányai önkormányzat részéről. Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a Kiserdőt meg tudjuk óvni a tarvágástól és ebben a kérdésben a tulajdonossal is kompromisszumra jussunk.

Több falopás történt

A tulajdonos biztonsági szempontból is fontosnak tartja a kitermelést.

– A rudabányai erdőterületet 2 éve vásároltam, előtte is magántulajdon volt. Ez egy 100 éves erdő, ami vágásérett. A folyamatos falopások – jelenleg is folyik rendőrségi eljárás illetéktelen behatolókkal, tolvajokkal szemben – az erdőtűz és a fák idős kora miatt kidőlés, ágletörés mely baleseteket okozhat. Ezen tényezők mentén döntöttünk a mihamarabbi munkálat elkezdés mellett – jelentette ki S. J. erdőtulajdonos (kérésére nem írtuk ki a teljes nevét). – Az illetékes erdészeti szakhatóságtól vágási engedélyt kaptunk. Három ütemben fogjuk tudni megvalósítani a fakitermelést. Ez év január elején polgármester úrral való egyeztetés után, az alpolgármester úrral, a jegyző úrral, a szakirányító erdésszel és a fakitermelővel bejártuk a rudabányai erdőmet. Ekkor minden részletet egyeztetve, köztük az útvonal kijelölését is amelyen a fa elszállítható a területről, zöld út nyílt a vágáshoz. 2023. január 13-án elkezdtük a munkálatokat megfelelő szakirányítás mellett. A terület balesetveszélyes és egyben magánterület, ezért kérem a lakosságot, hogy tartózkodjon az azon való közlekedéstől!