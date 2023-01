Az árvízhelyzet már javul vármegyénkben. Sehol sincs már harmadfokú készültség a megáradt folyók miatt. Az összes vármegyénkben található folyón első és másodfokú árvízvédelmi készültség mellett vonul le az árhullám. A szakemberek azzal számolnak, hogy mivel a napokban nem várható jelentősebb mennyiségű csapadék, így az árvízhelyzet sem fog romlani már. A Sajó is elkezdett apadni, tegnap délután a tetőzése már Felsőzsolcánál járt és kismértékű apadás kezdődött meg a folyón.

A Sajó apadni kezdett a felső szakaszon

Korábban megírtuk: A Magyar Közút Útinform szolgálatának vasárnap reggeli tájékoztatása szerint a Sajó áradása miatt a következő alsóbbrendű utat zárták le Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében: a Sajókaza-Aggtelek-Szin összekötő utat a 26-os főút és Sajókaza között zárták le. Sajókaza település Múcsony és Felsőnyárád irányából továbbra is megközelíthető. A Muhi-Köröm összekötő utat lezárták, valamint a komp sem közlekedik a két település között, illetve Sajóörös és Kesznyéten települések között a Sajó áradása miatt teljes útzárat vezettek be. A Hernád folyó is kilépett a medréből. Bőcs településen a folyó a két településrészen már az úton folyik, de a közlekedést egyelőre nem akadályozza.

A Voláninfó rendkívüli hírében szintén felhívja a figyelmet, hogy a Sajó folyó áradása miatt lezárták a 36107-es utat Kesznyéten és Sajóörös között. Ez kihatással van a menetrend szerinti távolsági buszok közlekedésélre is, így érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnánk.

„A Sajó egyértelműen apad, a felsőbb részeken már tetőzött, de az alsó szakaszokon még okozhat problémát főként Kesznyéten környékén” – mondta portálunknak Siklós Gabriella az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Rámutatott: Nincs utánpótlás a folyók vízgyűjtő területein, így mindegyik vármegyei folyón levonulóban van az árhullám. „A Tiszán kezdődött el egy jelentős áradás, több méteres vízszint emelkedés tapasztalható, a tetőzést jövőhét elején várjuk. Felsőbereckinél akár egy másodfokú védelmi készültséget is el kell majd rendelnünk az előrejelzések szerint” – hangsúlyozta. A szóvivő rámutatott: A Bodrogon jelentős utánpótlás érkezik a folyóba. „Tokaj környékén kell arra számítani, hogy jelentősebb vízszint növekedés lesz a következő napokban, főként a Bodrog és a többi mellékfolyó miatt, így a hét elején árvízvédelmi készültséget fogunk elrendelni a tetőzésig” – húzta alá.