Halál és feltámadás előképe

Szabó József atya Krisztus keresztelőjéről, a Márk evangéliumában olvasható igeszakasz alapján beszélt.

„Urunk megkeresztelkedésének ünnepe van. Itt állunk mi is egy az Isten által teremtett folyó partján, mint ahogy Jézus Krisztus a Jordánnál. Jézus beállt a bűnösök közé, azért mert közel akart hozzájuk lenni és sorsközösséget vállalt velük. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve” – mondta a plébános. „Nem régen temették el XVI. Benedek pápát és ő is elmélkedik erről a jelenetről. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus megkeresztelkedése már a kereszthalálnak, a keresztre feszítésnek az előképe. Mivel Krisztus bűntelen volt, neki nem volt szüksége a bűnbánat keresztségére. Amikor a víz alá merült, az azt jelképezte, hogy meg fog halni a mi bűneinkért. Utána pedig, ahogy feljött a vízből, előre vetítette feltámadását is és azt, hogy vele együtt, mindannyian, akik hiszünk benne, feltámadunk az örök életben. Ekkor hangzott el az a szózat, amikor az Atya szava hallatszott az égből, hogy ”Te vagy az én szerelmes Fiam, benned telik kedvem!” Ezt követően a Szentlélek galamb formájában leszállt a Messiásra. Tehát megjelent a Szentháromság képe: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Imádkozzunk ma azért is, mert ahogy Jézus szolidaritást vállalt velünk, úgy Isten is közel szeretne lenni hozzánk. A Teremtő mindent és mindenkit meg akar áldani, ami az Ő teremtménye, azért, hogy az ember számára áldás legyen az egész teremtett világ. A vízszentelés emlékeztet bennünket a saját keresztelőnkre, keresztségünkre is. Ezáltal Jézus Krisztussal együtt mi is meghaltunk és vele együtt mi is életre támadunk. A Megváltó a legnagyobb ajándékot adta nekünk. Azóta szüntelenül hangzik a mennyből számunkra is, hogy „Te vagy az én szeretett gyermekem!” Szent Pál apostol mondja, hogy ismerjétek meg Krisztusnak a minden értelmet felülhaladó szeretetét! Ezt kívánom én is mindannyiunknak!”