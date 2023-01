Nem lehetett panaszuk az idei téli szünetre a diákoknak (legfeljebb a hóhiány miatt), hiszen két hétnél is hosszabb ideig tartott. Hétfőn ismét benépesültek az oktatási intézmények, és elkezdődött a félév végi hajrá, mivel január 23-a már a második félév első napja. A hosszú téli szünetre energiatakarékossági okok miatt volt szükség. A gáz és az áram magas ára miatt így tudtak valamennyit takarékoskodni az iskolafenntartók. A téli szünet úgy lehetett hosszabb, hogy cserébe az őszi csak egy hosszú hétvégére korlátozódott. Most azonban a következő két hétben igencsak igyekezniük kell azoknak diákoknak, akik javítani szeretnének a félévi bizonyítványba kerülő jegyeiken vagy készülnek a középiskola írásbeli felvételire.

Dolgozatok

– A téli szünetben 16 fokra állítottuk a termosztátot – mondta lapunknak Pappné Orosz Klára, a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola igazgatója. – Így nem hűlt le nagyon az intézmény, könnyen fel tudtuk fűteni, mire újra elkezdődött a tanítás. Az iskola falai vastagok és szigeteltek, jól tartják a meleget. Mi nem a jogszabályban előírt 20 fokos minimumot céloztuk meg, hiszen a gyerekek egész nap itt vannak az iskolában. Igyekszünk mindenütt 22 fokot biztosítani. Persze a termek nem egyformák. A kisebbek hamarabb felmelegszenek, a nagyobbak nehezebben, így a hőmérséklet sem egyforma mindenütt – vázolta a helyzetet az igazgató.

Ismét nagy a forgalom az iskolák körül

Fotós: Bujdos Tibor

Megjegyezte: az azonban kis nehézséget jelent, hogy már csak két hét van a félév zárásáig. A pedagógusok a következő napokban még íratnak dolgozatokat, van, aki témazárót is, ha azt decemberben nem sikerült megíratnia. Ez azért is fontos, mert a jövő pénteken már le kell zárni a gyerekek jegyeit. „Most azonban még elég elvarázsoltak és álmosak a diákjaink... ”

– A nyolcadikosoknak is már csak két hetük maradt felkészülni az írásbeli felvételire. Természetesen gyakoroltak a téli szünetben is, most már vannak az interneten olyan jó kis tesztek, amelyek jelzik, ha nem helyes a megoldás. A tantestületnek is sok dolga lesz a következő napokban. A pedagógusok dolgozatokat javítanak, és folyamatosan feleltetik a gyerekeket a jobb jegyekért – tette hozzá az igazgató.

Lehet javítani

Nincs ez másként a Forrói Gárdonyi Géza Általános Iskolában sem, tudtuk meg Nyitrainé Janoczkó Mária intézményvezetőtől. A téli szünetben itt is alacsonyabb hőfokra vették a fűtést takarékossági okokból.

– A Szerencsi Tankerületi Központ egységes útmutatót adott az intézményeinek a fűtéssel kapcsolatban, és nálunk ez jól működött. Az épületet már szombaton el kezdték felfűteni, hogy mire hétfőn jönnek a gyerekek, megfelelő legyen a hőmérséklet. A szünet alatt sikerült energiát spórolni, és mivel enyhe volt az idő, attól sem kellett tartani, hogy esetleg elfagy a rendszer. Nem hiszem, hogy a több mint kéthetes téli szünet megakasztotta volna a gyerekeket a tanulásban. A pedagógusok ilyenkor nem adnak házi feladatot, de elmondjuk a szülőknek és a diákoknak, hogy azért egy kicsit gyakoroljanak, főleg olvasást és matekot, hogy szinten maradjon a tudásuk. A mi iskolánkba hátrányos helyzetű gyerekek járnak, így csak néhányan készülnek gimnáziumba. Az ő felkészítésük az írásbeli felvételire már szeptemberben elkezdődött magyarból és matematikából, és mivel számukra fontos a jó eredmény, a szünetben minden bizonnyal gyakoroltak. Ebben a családjuk is segíti őket. A végzős diákjaink Encsre mennek középiskolába, legtöbben a szakképzőbe, néhányan a gimnáziumba. Miskolcot kevesen választják – sorolta az intézményvezető.

Mint fogalmazott, náluk is most van a félév végi hajrá. Ilyenkor értesítést küldenek a szülőknek, ha a gyermekük valamelyik tantárgyból bukásra áll. A tapasztalatok szerint az értesítésnek mindig megvan a hatása. A szülők ilyenkor jobban odafigyelnek a gyerek tanulására, házi feladatára, iskolába járására. A félév zárása előtt a pedagógusok azt szeretnék, ha minden tanítványuk javítana a jegyein.

Kovácsné Belkó Zsuzsa a diákjai körében a Fazekas iskolában

Fotós: Bujdos Tibor

A diákokra bízták

A miskolci Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a diákokra volt bízva, hogy tanulnak-e a szünet alatt vagy sem, tudtuk meg Cseke Gábor intézményvezetőtől.

– A nyolcadikosok minden bizonnyal gyakoroltak, hiszen számukra fontos, hogy a lehető legjobban sikerüljön az írásbeli felvételi. A zenei vizsgákat már decemberben megszerveztük, hogy ne januárban, közvetlenül a félév zárása előtt kelljen megtartani. Az biztos, ilyen hosszú téli szünet még nem volt, majd a következő napokban kiderül, hogy ez mennyire akasztotta meg a tanulási folyamatot. Igaz, a nyári szünet még hosszabb, de az is más, hiszen az egy lezárt tanév után következik – fogalmazott az intézményvezető.