A rendőrség közleménye Fakidőlések veszélye miatt ideiglenes forgalomkorlátozást vezet be a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság 2023. január 20-án 20 órától, Miskolc irányából a 2505-os számú úton a város település határától, Lillafüred felé vezető úton. Továbbá a rendőrök Bükkszentlászló felé a 2519-es számú utat Mexikóvölgynél szintén lezárták. Heves megye irányából Felsőtárkánynál került lezárásra a 2505-ös számú út. Az elmúlt napokban jelentős mennyiségű csapadék hullott a vármegyében, a hegyvidéki szakaszokon is, ahol olyan mértékben átázott a talaj, hogy a mai napon több fakidőlés is nehezítette és veszélyeztette a közlekedést. A rendőrség felhívja a természetjárók figyelmét, hogy a fakidőlések miatt, jelenleg a Bükkben fokozottan veszélyes az erdei túrázás!