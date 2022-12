A projekthez tartozó, a Vörösmarty és a Király utca kereszteződésében megépített három sávos turbókörforgalmat és a Vörösmarty utca kiszélesítését már vasárnap délután elfoglalhatta a gépjárműforgalom, maga az Y-híd átadására egy napot még várni kellett.

Évtizedes álom

Az átadóünnepségen ahol volt szalagátvágás és – a hagyományokhoz igazodva – hordógurítás is, Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője emlékezett vissza arra a hatalmas munkára, amely előkészítette az Y-híd projektet. Felhívta a figyelmet arra is, hogy magán az Y-hídon, a turbókörforgalmon és az azokat összekötő útszakaszon túl további hozadékai is vannak megaberuházásnak: a martinkervárosiak kaptak egy elkerülőutat, a Csokonay utca meghosszabításával megnyílt egy „egérút” a József Attila utca érintésével a 3-as fő közlekedési út zsolcai kijárata, illetve az M30-as autópálya felé. Mindezeken túl folytatásként a Matinkertvároson keresztülvezető Kisfaludy felújítása is megtörténik, és kialakítanak egy kerékpársávot is az út mellett.

Folytatásra várva

Veres Pál, Miskolc polgármestere az összefogást emelte ki, amelynek révén megépülhetett a hőn áhított Y-híd, és reményét fejezte ki, hogy további olyan közlekedési beruházások megvalósításában segít majd a magyar kormány, amely a város fejlődését és a benne élők komfortérzetének javítását segíti elő. Szó esett arról is, hogy az Y-híd Tiszai pályaudvar mellé érkező ágának mielőbb meg kellene építeni a folytatását, amelynek révén teljessé válna ez a közlekedési folyosó, amely kivezetné egészen a zsolcai kijáratig a városon áthaladó gépjárműforgalmat.

Ezzel kapcsolatban Nyul Zoltán, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese emlékeztetett, hogy már megvan az a cég, amely elkezdte a folytatás előkészítését, amelynek végén kész kiviteli terveket kell letenni az asztalra a további szakaszról.

