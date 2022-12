A gazdasági válság rányomta a bélyegét az idei miskolci adventi ünnepváró tervekre. Díszkivilágítás nincs a belvárosban, arról azonban nem mondtak le, hogy újra kigördüljön a sínekre a több alkalommal is Európa legszebb adventi villamosának választott feldíszített szerelvény. A tavaly tízéves jubileumát ünneplő miskolci adventi villamos akkor kívül mézeskalács házikó alakját öltötte, belül fénylő arany díszítést kapott, amely egy igazi varázslatos mesevilágot idéz fel: szinte megelevenednek benne a Szépség és a szörnyeteg mese szereplői: Belle, a Szörnyeteg, Kanna mama, a gyertyatartó és Csészike. A szerelvény a tavalyi jubileumon is elnyerte a kontinens legszebbje címet. A díszlet idén sem változott, és a miskolciak nagy örömére január 9-ig menetrend szerint közlekedik a tavaly is Európa legszebbjének választott szerelvény, amelyre érvényes jeggyel, bérlettel, utazásra jogosító okmánnyal rendelkezők szállhatnak fel.