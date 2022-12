Októberben még azért izgultunk, egyáltalán útnak indul-e idén a híres miskolci adventi villamos, ugyanis a városvezetés bejelentette: "A város idén nem rendeli meg az adventi időszakban az ünnepi díszkivilágítást és minden olyan területen igyekszik megtakarítást elérni, ahol csak lehetséges." Kérdésessé vált, vajon a villamosra lesz-e pénz.

A kérdésre novemberben lett válasz: eldőlt az idei miskolci adventi villamos sorsa, Veres Pál polgármester közösségi oldalán foglalkozott a miskolciak kedvenc év végi ünnepi látványosságával. "Adventi villamosa az energiaválság ellenére is lesz Miskolcnak. Reméljük, az idén is büszkék lehetünk rá, és reméljük, idén is Európa legszebbje lesz a legendás miskolci villamos" - jelentette be Veres Pál polgármester közösségi oldalán.

Már novemberben megleshettük a mestereket a MVK Zrt. telephelyén, hogyan díszítik az idei ünnepvárás egyik legnagyobb látványosságát. Majd az adventi gyertyagyújtással egy időben gördült ki először a mézeskalács házikót formázó szerelvény.

Izgatottan vártuk, elindul-e idén is a szavazás, melyik legyen Európa legszebb adventi villamosa. December 15-étől lehet szavazni, egészen január 2-ig a az MHD86 nevű cseh portálon. Mutatjuk, hogyan!

Aki pedig úgy szeretné megnézni a villamost, hogy senki nem zavarja meg közben, virtuálisan megteheti, íme: