A virsli és a lencse, no meg a malachús elengedhetetlen kellékei a szilveszternek és az újévnek.

Régi hagyomány

De miért is eszünk virslit szilveszterkor? A virslieladások 10 százaléka a szilveszteri időszakra koncentrálódik. Évről évre egyre több virslit veszünk decemberben, és a felmérések szerint egyre többen keresik a felsőbb kategóriás, jó minőségű virsliket. Nem igaz tehát, hogy azért eszünk virslit, mert az év végére már nem marad pénzünk másra. Igazából semmilyen különösebb tradíció nem kötődik a virslievéshez. A virslifogyasztás inkább az újévi malachoz köthető – mármint abban az értelemben, hogy szilveszterkor disznóhúst kell enni. Ha ugyanis halat ennénk, akkor elúszna, ha pedig csirkét, akkor elszállna a szerencsénk. Arról nem is beszélve, hogy a csirke hátrafelé kapirgál, és ilyenkor már nem szokás visszafelé nézni, csak előre. A malac viszont turcsi orrával kitúrja a földből a szerencsét. De mivel egy újévi malacot megsütni nem egyszerű mulatság, német területről elterjedt mifelénk is a virsli, manapság is egyre inkább azt fogyasztják az emberek. A virslit amúgy nem csak főve ehetjük. Jó ötlet például virslis-sajtos stangli, a virsli köré fonott kalács, a virslis-spenótos batyu, vagy éppen a virslisaláta, írja a streetkitchen.hu.

És a lencse?

Mindenki tudja, hogy lencsét azért eszünk, hogy az új évben jó sok pénzünk legyen. A lencse apró, lapos alakjával hasonlít a pénzérmékre, ezért terjedt el újévi hagyományként. Nem csak nálunk egyébként, az olaszok is lencsét esznek újévkor. Az alakja mellett a másik fontos dolog a lencsével kapcsolatban, hogy főzés közben megduzzad – akárcsak a mi jó szerencsénk jövőre. Jó sok lencsével tehát közelebb kerül a lottó ötös.