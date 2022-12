Körülnéztünk csütörtök kora délután a Búza téri piacon, rengetegen vásárolták – itt aztán nem látszott, hogy szűkebb lenne a pénztárca – a mindenféle finomságokat az ünnepi asztalra vagy a szilveszteri buliba. Láttunk lencsét csomagban, de akár mi magunk is lemérethetjük a szükséges mennyiséget több kereskedőnél is.

Fotós: Bujdos Tibor

A húsüzletek pultjai roskadásig teltek, azért egy-két másodperc erejéig sikerült fotót készítenünk a virslikről, sőt, még egy bébimalacot is lefényképezhettünk, bizonyára ropogós malacsült lesz belőle szombaton éjjel.

Bementünk a piac kávézójába-cukrászdájába is, ott már hagyomány, hogy minden évben grillázsmalacokkal köszöntik az új évet. Van köztük kicsi és nagy, kunkorifarkú, kajlafülü, mosolygós és szomorkás pofikájú, de mindegyikük hirdeti, boldog új évet! Aki szereti a tömény édességet, érdemes megkóstolnia. És persze pezsgő nélkül nincs szilveszter. A Zsolcai kapui borkereskedésbe néztünk be, a Vinter házaspár, Enikő és Imre birodalmába, ahol többféle pezsgőt fotóztunk.

Fotós: Bujdos Tibor

Jöhet immár 2023!