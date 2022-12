Bő egy éve indult a harangodi településen a csipkeverő szakkör a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) programjának köszönhetően. Hat szakkör közül lehetett választani egy pályázaton belül, a tematikákat az NMI honlapján keresztül, online lehetett elérni minden szakkörtagnak, csoportnak.

Az online segítségével

– Az alapanyagokat is az NMI biztosította ingyenesen – sorolja Vincze Szabolcsné a Megyaszói Általános Művelődési Központ vezetője. – A csipkeverés nagyon megtetszett nekünk, szerettünk volna közelebbről is megismerkedni vele. Kis csoportunk kihívásnak tekintette ezt a munkát, lévén nem igazán űzik környékünkön. Teljes egészében az online volt segítségünkre, minden lépést onnan sajátítottunk el, és a mai napig ennek a lehetőségnek az alapján dolgozunk. Az NMI által rendelkezésünkre bocsájtott internetes anyagokban népi iparművészek magyarázzák a technikát lépésről-lépésre – sorolta Vincze Szabolcsné hozzátéve, hogy nagyon ügyesek a szakkör tagjai, akik számos technikát elsajátítottak az eltelt időszakban. – Persze van még csiszolni való, hiszen a kész csipkék felhasználása széles körben, területen ismert, kezdve a dísztárgyaktól a ruhákon át a terítőkig, sorolhatnám. A tagok megszerették ezt az elfoglaltságot, szívesen viszik haza az eszközöket és otthon is művelik, ha idejük engedi – közölte a művelődési ház vezetője.

Sokat kell gyakorolni

A megyaszói csipkeverő asszonyok heti rendszerességgel találkoznak, hiszen ez a népművészeti ág sok gyakorlást igényel, a mozdulatoknak be kell idegződniük a kezekbe. Nem könnyű, szemeket igénybevevő munka, hiszen a vert csipke, az úgynevezett klöpli több szállal készül. A verőpálcának nevezett orsókról a rájuk tekert fonalakat a henger alakú párnára tűzött gombostűk köré fonják, csavarják, szövik a megadott minta szerint.

A halasi a leghíresebb

A halasi csipke a leghíresebb, egyedi jellegzetessége, hogy nagyon erősek a kontúrjai. A motívumok belsejét szövőöltéssel töltötték ki, aminek a következtében a csipke anyaga a legfinomabb batiszthoz – finom len- vagy pamutfonalakból szőtt szövet – lett hasonlatos.