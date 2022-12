Júniusában nagyszabású egyháztörténeti-historiográfiai konferenciát tartottak a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán, december elején pedig megjelent a tanulmánykötet, amely a nyáron elhangzott előadások írásos változatait adja közre Fazekas Csaba és Rada János szerkesztésében, akik a kar oktatói is egyben. Ahogy azt Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora előszava is megállapítja: „... a kötet tematikailag rendkívül gazdag: a közölt írások valamennyi korszak historiográfiájára kiterjednek a középkortól fogva egészen a 20. századig. Ez is elősegítheti, hogy az inspiratív konferenciakötet a jövőben fontos támaszává váljon a témakör – mindeddig hiányzó – monografikus feldolgozásának.”