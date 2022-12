Fontos szempont a fenyőillat, de az is, hogy ne legyen mindenhol tűlevél a lakásban még húsvétkor is. Sajnos a kettő együtt nem megy. A méltán népszerű puha tűlevelű nordmann fenyő, amelyik még a panel lakás száraz meleg levegőjét is jól bírja, sajnos nem áraszt fenyőillatot. Ellenben a lucfenyő kiválóan hat az érzékekre, mert mértanilag és illatában is az igazi karácsonyfa megtestesítője...csak hullik.

Vannak jó tippek ennek a dilemmának az oldására. Mint például a fenyő illatű füstölő vagy illatgyertya vagy egy-két lucfenyő ág a szoba sarkába, ezt szokták javasolni műfenyő esetén is. A lucfenyő frissen tartására pedig azt, hogy tegyük a törzsét sós vízbe. Biztosan mindegyikben van igazság, mint általában a jól bevált, kipróbált népi praktikákban általában.

Ha pedig mégsem, marad a tűlevél takarítás. Nálunk idén ez elég sanszos, mert úgy döntöttünk, szeretett műfenyőnket igazi szúrós, illatos, csodazöld lucfenyőre váltjuk és már keressük a helyét a panel lakás nappalijában.