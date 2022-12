A pandémia utáni időszakban a helyi önkormányzat arra törekedett, hogy ismét összehozza az embereket. Ezt pedig úgy érték el, hogy három kiemelt rendezvényt is tartottak ebben az esztendőben. Végre ismét meg tudták rendezni a falunapot, nagy érdeklődés mellett zajlott le a Tele kamra ünnepe, és két év szünetet követően az idősek estéjén köszöntötték a szépkorúakat. Egy viszonylag kis közösség életében ezek az események legalább annyira fontosak, mintha egy vágyott beruházás elkészült volna.

Kétszázan lakják

– Egyértelműen azt tapasztaltuk, hogy a trizsieknek szükségük volt ezekre a közös programokra. Végre összejöhettek, beszélgettek, jól érezték magukat. A pandémia idején ez nagyon hiányzott a falu mindennapjaiból – fogalmazott Mácsi Istvánné, Trizs polgármestere. – Ez az időszak egyébként is megviselt minket. Sajnos többen elhunytak, a fiatalok pedig a nagyobb városok felé vették, veszik az irányt. A lakosságszámunk kétszáz alá csökkent, éppen ezért igyekszünk megbecsülni az embereket. Nagyon fontosak számunkra.

Mint ahogyan fontos a Trizsi Ízek is, ami az elmúlt évtizedben igazi brand lett. A saját készítésű szörpök és lekvárok rendkívül népszerűek, és nem csupán a környéken, hanem most már országszerte. A trizsiek csipkelekvárja Food Awards díjat nyert 2022-ben, ami komoly visszaigazolása volt az évek óta elvégzett minőségi munkának.

Vonzó Aggtelek környéke

– Szerencsére a turizmus ismét erőteljesen megjelent Aggtelek irányába, aminek természetesen mi is érezzük a hatását. Útközben sokan megállnak nálunk, de az aggteleki boltunkban és a jósvafői bisztróban is megfordulnak a vendégek – folytatta Mácsi Istvánné. –Népszerűek a kézműves termékek, de sokkal inkább a helyben fogyasztás került előtérbe, mintsem az otthonra történő vásárlás. A szokások átalakulnak, amire nekünk is reagálni kell. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy a jövőben a legnépszerűbb termékeinket fogjuk erősíteni, mert egy új íz bevezetésére mindig sokat kell áldozni, a jelenlegi kiszámíthatatlan helyzetben pedig ez nagyobb kockázattal jár.

Bizonytalan helyzet

A Trizsi Ízekkel kapcsolatban Mácsi Istvánné itt elsősorban a megnövekedett rezsiárakra gondolt, ami nekik is komoly fejtörést okoz. A vásárlókra nem tudják, és nem is akarják áthárítani a többletköltséget, ezért nagyon ésszerű gazdálkodásra lesz szükségük ahhoz, hogy a jövőben is sikeresen tudják működtetni a szociális szövetkezetet.

– Azzal szembesültünk, hogy a pályázati úton sikeresen megvalósított boltot, bisztrót, tájházat és a gyümölcsfeldolgozó működését is rendkívül megnehezítik a magas energiaárak – jelentette ki Mácsi Istvánné. – Az első néhány hónap tapasztalata után fogalmazzunk úgy, hogy bizonytalan a jövő. Most még nehéz megmondani, hogy miként tudjuk majd a többletköltségeket kigazdálkodni. A vevőkre nem fogjuk ráterhelni, mert akkor nem vásárolnának szörpöt és lekvárokat. Egyébként is megfigyelhető egyfajta óvatosság, megfontoltság, ha a vásárlási szokásokat nézzük. Éppen ezért a termelést is megfontoltabban tervezzük, de bízunk benne, hogy ezen a nehéz időszakon is sikerül túllendülni. Optimizmusra ad okot ugyanakkor, hogy a környékbeli értékesítés mellett két nagy kereskedelmi céggel is kapcsolatban állunk. A belistázásunk megtörtént, ezért bízunk benne, hogy a Trizsi Ízek a jövőben a jelenleginél is szélesebb körben lesz elérhető.