Habár bronzvasárnap volt vasárnap, az üzletek tulajdonosainak nagy része – nagyjából hetven százaléka, nem reprezentatív felmérésünk alapján - úgy gondolta: nem nyit ki ezen a napon. Rengeteg „zárva” felirattal találkoztunk, miközben a boltok előtt (is) a régiségvásáron hömpölygött a tömeg.

Aki kinyitott, biztosan nem bánta meg, mert az utcai árusok miatt a belvárosba érkező érdeklődők közül betértek azért páran hozzájuk.

Nem mindig konkrét a cél

A régiségvásáron nézelődők között összefutottunk Seres Ildikóval, a Miskolci Nemzeti Színház művészével, aki elárulta, minden alkalommal meglátogatja a vásárt. Van olyan, amikor konkrét céllal érkezik, de ezúttal úgy jött, hogy ha meglát valamit, ami megtetszik és alkalmas karácsonyi ajándéknak, akkor megveszi. Néha egészen jó áron lehet kincsekre lelni – mondta a színművésznő. Egy alkalommal szecessziós bútort és kellékeket is vásárolt itt egy színdarabhoz. Azon kívül pedig itt veszi a mézet is egy helyi termelőtől.

A vásári hangulatért és az élményért jött el leginkább – mondta Berecki Zita. Minden alkalommal kíváncsi a régiségvásárra, ahol sokszínű portékát lehet látni. A család legkisebb tagjának keres most éppen karácsonyi ajándékot és élvezi, hogy végre élet van a belvárosban. A nehézségek ellenére és azokat félre téve az ünnepet várja mindenki és ez a hangulat már nagyon hiányzott – vélekedett Zita. Hozzátette: nagyon sokan vannak, de őt nem zavarja a tömeg, hiszen valószínűleg a többiek is azért jöttek, amiért ő.

Volt miért a belvárosba menni

Miközben Zitával beszélgettünk éppen a feldíszített, minden évben csoda szép adventi villamos közelében álltunk, amely a vásár ideje alatt a Városház téren parkolt. Kígyózott a sor azt várva, hogy felszállhassanak és fotókat készíthessenek a karácsonyi díszekben pompázó járművön az emberek. Séta közben még egy külföldi látogatót is sikerült szóra bírni. Bubo Damen Amszterdamból érkezett Miskolcra. Gyakran jár a városunkban, de ekkora tömeggel már rég találkozott, végre van mozgás az utcákon – mondta. Bár az ő városában ez megszokott, nálunk ez nem jellemző. A régiségvásár kínálata széles körű, mindent lehet itt venni, azt is amit nem akar az ember – jegyezte meg.

Csak a régiségvásár miatt

Kizárólag azokon a vasárnapokon nyitnak ki, amikor régiségvásár van, most és két hét múlva is várják majd a vevőket – mondta Alparán Andrea, a Széchenyi utcai Vadkovászos Pékség tulajdonosa. Hozzáfűzte továbbá, hogy érdemes ezeken a vasárnapokon nyitva tartaniuk, mert bejönnek az emberek és vásárolnak is.

A Játék Dzsungel főutcai üzlete is nyitva tartott bronzvasárnap és a másik boltjuk is, a Maugli játékbolt. Az eladótól megtudtuk, hogy a régiségvásártól függetlenül valamennyi vasárnapon nyitva tartanak majd egészen karácsonyig, hiszen a játék az egyik legkelendőbb árucikk az évnek ebben az időszakában. Ezúttal is volt forgalmuk, nem csak nézelődők, vásárlók is voltak. Tudnak a lehetőségről, hogy az advent miatt ki lehet pakolniuk termékeiket a bolt elé, de nem fognak ezzel élni – tette hozzá az ifjú hölgy.

Elegáns női ruhákat árusít és mindig ki szokott helyezni egy felöltöztetett próba babát vásárló csalogatónak a bolt elé, ezért ez most is így van – mondta Losonczki Tímea, a Vállfa tulajdonosa. De nem fog kint állni a hidegben és onnan árusítani a termékeit, már csak azért sem, mert nem feltétlenül tesz jót a finom anyagból készült ruháknak a párás, nedves időjárás. Tehát nem fog élni a felajánlott lehetőséggel – vélekedett.

A régiségvásár és a Művészetek Háza előtti kézműves vásár miatt nagyon sokan elmentek az üzlet előtt, de csak páran tértek be a délelőtt folyamán, viszont érdemes volt kinyitnia, mert egy kevés bevétel is volt – avatott be az üzletvezető. A többi vasárnapon is nyitva tart majd, de csak 13 óráig. A korábbi években egész nap nyitva tartott vasárnap is, de a magas rezsiköltségek miatt ezt most nem tudja vállalni. Nála ilyenkor már leginkább karácsonyra és szilveszterre választanak ünnepi öltözéket, azt keresik a vevők.