„Advent harmadik vasárnapját követően, amely a hagyomány szerint az öröm vasárnapja, szeretném kifejezni azt a végtelen örömet, amelyet a mai napon érzek, hogy együtt lehetünk és imádságos lélekkel közösen könyöröghetünk a békéért” – mondta dr. Alakszai Zoltán, Borsod-Abaúj-Zemplén megye főispánja. „Szeretném megköszönni a miskolci egyházi iskoláknak, hogy mellé álltak az Eszmék és Értékek Alapítvány kezdeményezésének, annak ellenére, hogy advent utolsó heteiben köztudomásúlag zsúfoltak a hétköznapok. Köszönöm ezt jezsus öregdiákként is! Fontos látni, hogy Miskolcon is sok keresztény iskolás és öregdiák tanul és él. Itt most öt felekezet 18 iskolájából, több száz gyermek tudott együtt imádkozni. Ilyenkor az ember nem a különbségekre fókuszál, hanem arra, hogy mi az, ami összeköt bennünket. Azt gondolom, hogy a hit összeköt minket az ima erejével, a közösség erejével és abban, hogy az ima és a közösség által képesek vagyunk megváltoztatni a világot. Hit által bízhatunk benne, hogy a békét sikerül megteremteni a világban. Talán most így karácsonyhoz közeledve azonban az a legfontosabb, hogy sajátmagunkban, környezetünkben és családunkban is sikerüljön ez. Azt szeretném, hogyha ennek az imának az üzenetét tovább tudnánk vinni. Ezt az imádságos lelkületet kívánom mindenkinek advent hátralévő részére és karácsonyra. Áldás, békesség! Erős vár a mi Istenünk! Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsértessék a Jézus Krisztus!”

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.