Élő matyó népművészet hívószóval emlékeztek meg arról, hogy 10 éve került fel az UNESCO világörökségi listájára a matyó. „A Matyó Népművészeti Egyesület kilóg a hagyományos népművészeti egyesületek sorából” – mondta megnyitó beszédében Zeleiné Papp Bernadett, az egyesület részéről. „A matyó népművészetet ugyanis komplex módon tudjuk bemutatni a nagyközönségnek, hiszen a kézművesség mellett a tánc is fontos szerepet kap” – hangsúlyozta Papp Bernadett. Rámutatott: idén ünnepelték a Matyó Táncegyesület megalakulásának hetvenötödik évfordulóját, és húsz éve működik a közösségi ház, valamint a Borsóka hímzőszakkör is. Az egyesület elnöke arra is emlékeztetett, hogy 2012. december 5-én az UNESCO az egyetemes emberi örökség részeként elismerte a matyó népművészetet.

Világszinten is ismert

Több, mint hatszáz örökségi elem közül egy a matyó.

„Párizsban tárgyaltak róla tíz évvel ezelőtt – idézte fel az akkor történteket Dr. Csonka-Takács Eszter, a szellemi kulturális örökség igazgatóságának igazgatója. Hozzátette: hazánkban a matyó a második közösségi elem, amely a világörökségi listán rajta van. „A matyó művészet mindenképpen egyedi a listán, és mára már hatra tehető azok száma Magyarországon, amelyek rajta szerepelnek” – mutatott rá.