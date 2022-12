Márpedig ilyenkor, szilveszter előtt nem árt birtokában lenni ennek a tudásnak. A folyadék-utánpótlás a legfontosabb, hangsúlyozzák a szakemberek, hiszen az alkohol vízhajtó hatással bír, vagyis a dehidratáltság megszüntetése gyakran a panaszokat is enyhíti. Az emberi szervezet több mint 70 százaléka víz, azonban egyetlen feles körülbelül 1-1,5 deciliternyi folyadéktól szabadítja meg a szervezetet, így nem véletlen, hogy ennek a pótlása visszaadhatja az elveszett egyensúlyt. Vannak, akik ilyenkor a tejre esküsznek, mert nekik az válik be a legjobban, megint mások a savanyú uborkák levét említik legjobb ellenszerként.

Amikor az agy is jelez

Gyakran a fejfájás szintén a kiszáradt szervezet jelzése. Gyors „tűzoltásként” ilyenkor jöhet egy szem fájdalomcsillapító, de a folyadékbevitel akkor is elengedhetetlen ahhoz, hogy a macskajaj hamarabb enyhüljön.

Gyógyító húsleves

Nem véletlen, hogy őseink a betegeknek is mindig húslevest főztek. Nagyon sok ásványi anyagot kap belőle szervezetünk, előnyösen hat az emésztőrendszerre, harcol a gyulladások ellen, támogatja az ízületek egészséges működését. És másnaposság ellen is kiváló. A húsleves és csontleves annál egészségesebb, minél kocsonyásabb, hiszen ez jelzi, hogy a csirke vagy a sertéshús kollagénben és porcban gazdag, amely az egészségünket is szolgálja, nem csak ilyenkor.

Korhelyeknek

Nem véletlen, hogy a tejfölös leveseket gyakran kiegészítik korhely jelzővel. A tejfölös, savanyú káposztás ételek szintén kitűnő választásnak bizonyulnak a szilveszteri „túltöltődés” ellensúlyozására.

Vannak, akiknek csak néhány órás alvás hoz enyhülést másnap. Ez is megoldás lehet, de érdemes a fenti tanácsok valamelyikével, esetleg mindegyikkel kombinálni.