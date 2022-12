A kutatás eredménye újabb bizonyíték lehet arra, hogy egy házi kedvenc felbecsülhetetlen értékkel bírhat a mentális, lelki egészség szempontjából, és számos előnnyel járhat.

Mérésekkel igazolva

Korábbi kutatások bebizonyították, hogy az agy prefrontális kérge aktív az emberi társas interakciók feldolgozásában, és kulcsfontosságú szerepet tölt be a szocializáció különböző aspektusaiban. Az a képesség, hogy valaki megértse, mit gondolhat egy másik személy, és az én megértése másokkal kapcsolatban egyaránt összefügg az agy e frontális részével. Éppen ezért a homloklebeny az emberek és állatok közötti interakciók hatásainak vizsgálatához is fontos terület – írja a femina.hu. A tanulmány résztvevői először igazi kutyákkal léptek kapcsolatba: egy 6 éves nőstény jack russell terrierrel, egy 4 éves goldendoodle nősténnyel és egy 4 éves golden retrieverrel. Ezután plüss játék oroszlánnal folytattak interakciót, aminek belsejében forró vizes palack volt, hogy szimulálja egy igazi állat testhőmérsékletét és súlyát. Mialatt a résztvevők a valódi állatokkal voltak fizikai kontaktusban, a kutatók megmérték a frontális lebenyben lévő véroxigén szintjét. Ezután ugyanezt mérték az Oroszlán nevezetű plüss simogatásánál. A tanulmány nagyobb aktivizációt mutatott ezen a szocializációval kapcsolatos agyterületen, amikor az alanyok igazi kutyákkal kommunikáltak, összehasonlítva azzal, amikor a játék állattal folytattak interakciót. A kutatók szerint az állatokkal való érintkezés érzelmileg fontos. Az ilyen jellegű kutatások rámutatnak arra is, hogy az állatok közelsége mennyire értékes a társadalomban kiszolgáltatott emberek számára. Sokan vannak, akiknek lehetőségei a rendszeres társas érintkezésre beszűkülnek, mint például az idősek, a kognitív differenciával küzdők vagy a hajléktalanok. – Az állatok bevonása a terápiás intervenciókba ígéretes szemléletmódnak bizonyulhat, amikor az érzelmi részvétel és a figyelem javítása a cél – magyarázták a kutatók. Az eredmények végső soron azt mutatják, hogy az ember kutyájával töltött ideje ugyanolyan jó lehet érzelmileg, mintha más emberek társaságában lenne, és ezt az agyi aktivitás mutatja meg a legjobban.