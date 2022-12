- Gyakran nem is tudunk mindenkit beengedni, hiszen korlátozott a férőszám, 700-800 ember nem fér el - nyilatkozta szerkesztőségünknek Egri István, a Miskolc Városi Szabadidőközpont igazgatója. - A téli szünet végéig majdcsak mindennap nyitva vagyunk. Egy-két nap van, amikor zárva tartunk, de azt is csak azért, mert láttuk az előző évek tapasztalatait. Így karácsony első és második napján, illetve szilveszterkor sem szoktak sokan lenni. Hétvégén pedig nemcsak egyszer, hanem többször is nyitva tartunk, jönnek is sokan – foglalta össze Egri István.

A jegyet a pálya jegypénztárában és online is meg lehet venni. A maximális létszám 600 fő, ezen a héten pénteken este fél 10-ig tartanak nyitva, majd január 2-án, hétfőn nyit újra a jégpálya, ahol délelőtt újra felölthetjük a korcsolyát. A jégpálya nyitvatartásáról és további részletekről ITT olvashat.