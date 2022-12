Mi van a fenyőfa alatt?

Az öt éves Nikházy Gabika a Télapónak címzett, nagy ákombákomokkal teleírt levelét nem hiába dobta be a postaládába! Úgy látszik, a Télapó idejében kézhez kapta és teljesítette Gabika kérését: „Hozzál nekem, szépen kérlek, egy villanyvasutat, meg egy szputnyikot, amit fel lehel lőni...” Este ott zümmög a kis villany vasút a fenyőfa alatt és a játékszputnyik is ott lapul egy nagy dobozban.

De nem felejtkezett ám el a figyelmes Télapó Gabika testvéréről, Marikáról sem. Igaz, hogy ő már nagylány – VII. osztályos –, de még mindig nagyon örül a játékoknak. Ezért most egy hatalmas mackót kapott – Gabika alig bírja átölelni –, és egy olyan csuda érdekes babát, amelyet ha felhúznak, még menni is tud! És ha édesanya, édesapa, meg a nagymama számára nem is játékot hozott a Télapó, talán mégis ők a legboldogabbak, amikor a csupacukor, csupadísz fenyő felé pillantanak.