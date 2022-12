A labdarúgó szakosztály felnőtt csapata mellett az U19 korosztályban és három Bozsik korosztályban is részt vesz a bajnokságokon. A labdarúgó sportpálya is tovább fejlődött az évben: új korszerű kispadok és eredményjelző lett a pálya mellé telepítve, valamint a pályát szegélyező korlát is megújult a látványcsapatsport-támogatásoknak köszönhetően. Az asztalitenisz szakosztály csapatai a Nemzeti bajnokság NB3-as csoportjában, illetve a Megyei bajnokságban is részt vesznek. Az előző évben megnyert bajnoki cím után a csapatok tagjai idén is várakozáson felül teljesítenek.

A természetjáró szakosztály idén ismét meg tudta tartani a Vitézlő elnevezésű teljesítménytúráját májusban, ősszel pedig a Szendrő körül gyalogszerrel eseményt. Nyáron a hagyományos éjszakai túráján a Csereháti kerékpáros vándor táborba érkező Révész Máriusz államtitkár is részt vett. A természetjárók idén is karban tartották a Szendrő környéki turistautakat, több alkalommal tartottak túrakenuzási lehetőséget a Rakacai víztározón.

Az év folyamán a testvértelepülési kapcsolatokat ápolva Torna településsel együtt szerveztek több szabadidős programot, közös kerékpározásokat, sport és kulturális eseményeket a 7 határ és Tekerj a zöldben programsorozatok keretében. A szendrői sportegyesület idén először rendezett Honvédelmi Sportnapot is a nyár folyamán.

Az egyesület székhelyén lévő régi tűzoltószertár is új köntösbe bújt a Magyar Falu Program keretében elnyert támogatásból. Az épület állagmegóvásán túl vizesblokkok is kialakításra kerültek a felújítás során, hogy a sportkör által rendezett szabadidős események még színvonalasabbak lehessenek.