A posztot a leköszönő Szőnyi Gáborné Adrienne-től vette át.

25 éve kulturális vezető

– Tizenöt évvel ezelőtt az avasi nyugdíjas-egyesületben indultam mint táncos. Aztán 12 éve a Mosoly Országában a kulturális szervezésbe is belevetettem magam. Rajtam kívül más nem jelentkezett a jelenlegi pozícióra a megyéből – számolt be Iróczki Ferencné. – A miskolci városháza házasságkötő termében tartotta az „Életet az Éveknek” szövetség a választását, Hegyesiné Orsós Éva, a nyugdíjasszövetség elnöke vezetésével. Ünnepi keretek között, hat társammal együtt itt neveztek ki megyei elnöknek, de már egy ideje én látom el az ezzel járó feladatokat. Az alkalmon a jelenlegi 22 megyei klub tagjainak jó része megjelent, akiket levélben előzetesen értesítettünk. Ők szavazatukkal járultak hozzá a döntéshez. Ezt követően összehívtam a megyei elnökséget, ahol megválasztottuk a helyettesemet, valamint az egészségügyi, a kulturális programok és üdülések szervezéséért felelős segítőimet. Emellett átbeszéltük a 2023-as programtervet, amiben sok kirándulás lesz. Negyedévenként szeretnék klubvezetői értekezletet tartani. Az elsőt januárban hívom össze, hogy mihamarabb ki tudjuk egészíteni a helyi szervezésű rendezvényekkel az éves tervünket. Nagy feladat lesz még, hogy a papíron 52 megyei klub vezetőjét is felkeressem, és konkretizáljam, hogy kik azok, akik még működnek. Néhány új közösséget is szeretnék beszervezni a szövetségbe.