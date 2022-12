- Mi otthon töltjük a szilvesztert. Töltött káposztát főzünk, lesz persze virsli is, az újév első napján pedig az elmaradhatatlan lencselevestől várjuk a meggazdagodást. Erről Taracközi Imréné nyilatkozott.

- Van egy nagyobb baráti társaságunk, minden évben valaki másnál rendezünk házibulit szilveszterkor – nyilatkozta Szabó Bálint. - Idén mi nyertük el ezt a megtiszteltetést. Ilyenkor arra is nagy gondot fordítunk, hogy ne legyen megterhelő egy-egy családnak a vendéglátás, így mindenki hoz valamilyen finomságot - tette hozzá. Emellett hagyományosan valamilyen bográcsos ételt is főz a házigazda, idén bográcsgulyás lesz az óévbúcsúztató egyik fogása.

Nagyobb társaságok és párok

A Vigadóban hagyományosan szilveszterre is készülnek, évzáró mulatságra várják az odalátogatókat. - A tervezett létszám már betelt, de azt néztük meg most a kollégáimmal, hogy még úgy, hogy kényelmes legyen az asztalok elrendezése, körülbelül 10-15 szabad helyünk van – nyilatkozta szerdán dél körül Barkócziné Kertész Kata, a Népkerti Vigadó ügyvezetője. - Malacsültek is lesznek a kínálatban, illetve az elhagyhatatlan lencse is szerepel az esti ételek között. A malac kitúrja a szerencsét, a lencsével pedig pénz áll majd a házhoz – összegezte az ügyvezető. Élőzene gondoskodik majd a vendégek szórakoztatásáról.

Fotós: MW

Barkócziné Kertész Kata elmondta, hogy a hangulat minden évben pazar, főként 10-15 fős baráti társaságok keresik fel a Vigadót, vannak visszatérő vendégeik, de idén párok is foglaltak asztalt náluk. - Sokan elmondták, hogy nagyon örülnek, hogy újra lehet szilveszterezni, nagyon gyorsan elfogytak a jegyek, és még a karácsonyi időszak alatt is csörgött a telefon – foglalta össze tapasztalatait.

A Végállomás Bistorant étterem napközben várja majd a vendégeket. Erről Vargáné Bodnár Henriett, a Végállomás Bistorant étterem tulajdonosa nyilatkozott. - Ebédelni várjuk azokat a családokat és a vendégeket, akik még a szilveszteri buli előtt szeretnének valami finomat enni. Van is bőven foglalásunk – emelte ki. Málnaecetes snidlinges lencsesaláta is szerepel a szilveszteri menüben, ahogyan malachús is kerül majd az asztalra ebédidőben, hiszen a babérlevelek között sült fiatal malachúshoz többek között sajtos burgonyapürét tálalnak majd fel. - Délután 3 óra után mi is átadjuk magunkat a szilveszternek, hogy kollégáink is családi körben búcsúztathassuk ezt a „csodaévet” – összegezte a tulajdonos.