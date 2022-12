Nemcsak az Észak-Magyarország olvasói és munkatársai szereztek feledhetetlen karácsonyt a körömi óvodás gyermekeknek, hanem a lapunkat kiadó Mediaworks Hungary Zrt. médiavállalat is. Szerdán reggel a cég nevében több karton szaloncukrot adott át a Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda kis növendékeinek Fagyas Zsuzsanna, telefonos lapelőfizetés értékesítési csoportvezető, aki mint lapunk minden munkatársa, természetesnek tartja, hogy karácsonykor azokra is gondolni kell, akik a hétköznapokban nélkülöznek. Sok családnak csak annyi jövedelme van, amiből a legszükségesebb dolgokat tudják megvásárolni. Így már fenyőre vagy szaloncukorra nem telik. Az idei ünnepe azonban bizonyára szebb lesz sok körömi családnak. Olvasónk ugyanis karácsonyi Segítünk! akciónk keretében műfenyőket is felajánlottak a szerény körülmények között élő családoknak, amelyeken jól mutat majd a médiavállalat által felajánlott szaloncukor.

Nagycsaládok

Az Észak munkatársai számára is nagy öröm, hogy komoly segítséget tudtunk nyújtani az óvodának. A játékokon és meséskönyveken kívül sok-sok gyermekruhát és cipőt is vittünk a kicsiknek, hiszen nem minden szülő tud megfelelő téli ruházatot biztosítani gyermekeinek.

Az elmúlt napokban beszélgettünk olyan édesanyákkal is, akiknek gyerekei a körömi óvoda növendékei. Kiderült, a szülők 6-7 gyermeket nevelnek, a családfő és legidősebb gyermek dolgozik ugyan, de a fizetés nem sok, és sokszor komoly áldozatot kell vállalni, hogy munkába járjanak. Van olyan apa és nagyfiú, akik naponta ingáznak Székesfehérvár és Köröm között. Az édesanyák azt szeretnék, ha a gyermekeik tanulnának, szakmát szereznének, hogy el tudják majd tartani magukat és gyermekeiket. Ezúton is kívánunk boldog, békés karácsonyt a körömi óvodások családjainak!