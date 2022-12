Az elmúlt évek adventi időszakában nagy népszerűségnek örvendett a Magyar Vöröskereszt Szeretet Sütigyára. A miskolci adventi vásárban állt egy olyan kis faházikó is, amelyben baráti, családi, szurkolói munkahelyi közösségek sütötték és díszítették a süteményeket, majd kínálták a vásári forgatagban. Közben adományokat gyűjtöttek, melyből a segélyszervezet tartós élelmiszereket vásárolt a rászoruló családoknak, megkönnyítve számukra az ünnepi napokat. Tavaly a mézeskalács-sütést gyertyaöntés váltotta fel, de annak is ugyanolyan nagy sikere volt.

– Az elmúlt évben rekordmennyiségű adományt hozott az adventi akciónk, több mint egymillió forint gyűlt össze, A sütésnek és a gyertyaöntésnek azonban közösségépítő szerepe is volt – mondta portálunknak Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének igazgatója. – Ebben az éven az adventi vásáros bevétel kiesik, mivel Miskolcon most nincs ilyen rendezvény. Ezért másképp oldjuk meg az adományozást. Külön akciót nem tudunk szervezni a Szeretet Sütigyárnak, hiszen az elmúlt években a miskolci önkormányzat biztosította a faházat és az áramot, az elkészült süteményt vagy gyertyákat pedig a vásárban nézelődőknek ajánlották az önkéntesek. Nagyon sokan érdeklődtek nálunk, hogy lesz-e sütés, de szomorúan vették tudomásul, hogy ezúttal elmarad. Végül kiírtuk az információt a közösségi oldalunkra, hogy mindenki tudjon róla, de remélem, jövőre ismét megnyílhat a Szeretet Sütigyárunk – tette hozzá bizakodva az igazgató.

Pótolják

Elmondta, a kieső bevételt máshogy próbálják meg pótolni. Nagyobb áruházláncok üzleteiben gyűjtöttek tartós élelmiszereket a Vöröskereszt munkatársai, ami a következő hetekben is folytatódik. Csak az a baj, hogy a hatósági áras termékekből kevesebbet kapnak, mert azokból hiány van, és ha valaki tud vásárolni például két kiló cukrot, akkor azt nem ajánlja fel adományba. Vannak céges támogatások is, a kormányhivatal a Vöröskereszt kérésére tartós élelmiszereket és édességeket gyűjt. Ezenkívül érkeznek a megyébe adományok a Magyar Vöröskereszt központjából is.

Grubert Rolandtól megtudtuk azt is, hogy egyre növekszik a segítségre szoruló emberek, családok száma. Több ezer segélykérő levelet kapnak karácsony előtt. A hajléktalanellátó rendszerben pedig azt tapasztalják, hogy egyre több ember veszi igénybe a mindenki számára elérhető szolgáltatásokat, a népkonyhát és a nappali melegedőt . Ez azonban minden év novemberében így van, ezért egyelőre nem tudni, hogy a növekedés a válság miatt történik-e vagy csak a hideg beállta miatt.

– Borsod-Abaúj-Zemplén megyében év végéig ötezer családhoz tudunk eljuttatni tartós élelmiszercsomagot. Előtte a Vöröskereszt munkatársai egyeztetnek a települések önkormányzataival, szociális szolgáltatóival, családsegítő központjaival, hogy a legrászorultabb családok kapjanak segítséget. A csomagok 5-10 kilogrammosak, annak függvényében, hogy egyedülálló ember kapja-e vagy egy több tagú család. Konzervekkel, édességgel, száraztésztával és egyéb élelmiszerrel tudunk segíteni. Jut belőlük a nagyobb városokba és kisebb településekre is, hiszen a Vöröskeresztnek a miskolci központján kívül hét területi irodája is van – jelezte Grubert Roland.