Kisfalvi Nyina születésnapja február 22-ére esik. Az idei számsor tele volt kettesekkel – 2022.02.22. - amiről nagyon sokféle prognózist hallott.

- Úgy gondoltuk a barátnőmmel, hogyha ez ilyen sorsfordító és érdekes nap, akkor mi is érdekes programot csinálunk. Ahhoz, hogy születésnapi ebédet tartsunk, Répáshutáról felgyalogoltunk Háromkőre, és onnan a szirtről néztük a tájat.

Mint a kis hercegben

- Nagy szerencsémre egy róka kísért minket szinte az első pillanattól kezdve. Kivételezettnek éreztem magam. A róka kicsit szemtelen és nagyon okos volt. Nagyon sok kísérletet tett arra, hogy megdézsmálja az elemózsiánkat, amivel aztán meg is kínáltuk. Egyfajta misztikus jelet láttam eben az egészben, hogy most már itt semmi rossz nem történhet, hiszem ilyen születésnapja, amelyben egy róka is mellénk szegődik, nincs a világon senkinek. Nagyon boldog voltam, hogy ez is a szülinapi ajándékom volt. „Micsoda, világvége?!” - gondoltam. Ehhez képest két nap múlva kitört a háború…

Kisfalvi Nyináék már azon a hétvégén a határon voltak, hogy élelmet vigyenek a menekülőknek, akik négylábúikat is magukkal hozták, és segítették őket kutya- és macskatápokkal, kiegészítve a magyar humanitárius akciókat civilként.

- Aztán felfigyelt ránk a HSI, (Humane Society International) a világ egyik legnagyobb állatvédelmi szervezete, akikkel együtt dolgozhattunk. Belekerültünk a sűrűjébe, és azt mondhatom, hogy sikerült ez a küldetés – emlékezett vissza.

- Szereztem szállást ukrajnai családoknak, úgy mint magánember is segítettem, illetve a MÁSA szakembereivel, kollégáimmal együtt vettünk részt humanitárius feladatokban. Legutóbb két hete sikerült adományt ejutattnunk Kárpátaljára.

- Rendkívül nehéz, de tanulságokkal teli év volt ez – összegezte Kisfalvi Nyina. - Mindenkinek azt kívánom, hogy ezt a tanulnivalót is vegye észre, hogy emberként oda kell állnunk, és mindenkinek a maga módján és helyén is segítenie kell ott, ahol tud. A tervezhetőség sérülékeny, szilánkosra tud törni egyetlen pillanat alatt.

- "Senki sem különálló sziget; minden ember a kontinens egy része, a szárazföld egy darabja” – ez az idézet Hemingway, Akiért a harang szól című művéből való, a könyv elejére ezt másolta be a szerző, ő is idézve John Donne versét. Ez a mottó ma számomra is iránymutató – mondta Kisfalvi Nyina. - Az egyéni érdekek érvényesítésének kora lejárt, mert az egyéni érdekeidet csak úgy tudod érvényesíteni, ha a közösség érdekeit szolgálod – foglalata össze a miskolci állatvédő.