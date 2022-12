Elfogadhatóbb megoldás

A környéken lakókat meglepték a tervek, ők eleinte úgy tudták, park lesz a lebontott házak helyén. A graffiti park ellen aláírásgyűjtéssel tiltakoztak, az új ígéret, egy esetleges összművészeti park, ahol a falakat művészeti iskolások szervezetten festik ki, elfogadhatóbbnak tűnt. Szunyogh László főépítész ugyanis azzal érvelt számukra, azért nem jó a "szimpla" park, mert egy híd környéke mindig, a világ összes táján szlömösödni kezd egy idő után. A kiépített környezet ezt meg tudja előzni, vagy tompítani tudja.

Vonzotta volna a devianciát

A környéken élők most igencsak elkeseredtek, a falfirkák miatt úgy érzik, bekövetkezett, amitől féltek, házaik elértéktelenedhetnek.

Kérdéseinkre a fent idézett választ kaptuk. Arra pedig, miszerint nem lett volna-e jobb egy "egyszerű" parkot építtetni az összművészeti park részeinek álmodott pengefalak helyére, Szunyogh László így válaszolt: "Most is hiszünk benne, hogy értelmes funkcióval töltjük meg a teret, amely szó szerint a művészeteknek biztosít majd teret, mindannyiunk, így az ott élők kedvére is. Azt gondoljuk, hogy az idő is igazolja majd, hogy a programmal rendelkező tér kedvezőbb döntés volt, mint egy perifériális, valószínűleg rendkívül kislátogatottságú zöld terület, amely sokkal inkább vonzotta volna a devianciát, mint a jelenlegi program".