Még egy-két napig járnak a diákok iskolába, majd egészen január 8-áig pihenhetnek, hiszen csak 9-én kell újra iskolába menniük. A szokatlanul hosszú téli vakációt az elszabadult energiaárak kényszerítették ki. Az őszi szünet a legtöbb oktatási intézményben rövidebb volt a szokásosnál, cserében a téli több mint kéthetes lett. Így az iskolák valamennyire spórolni tudnak az energiával.

Pihenjenek!

– Diákjaink december 20-án jönnek utoljára iskolába – jelezte lapunknak Szabó Béláné, a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese. – A pedagógusoknak ezen a napon tanítás nélküli munkanap lesz és lelkigyakorlat, szükség esetén ügyeletet tartanak a diákoknak. A téli szünet idejére azonban nem kérték a szülők az ügyeletet. Sokan lesznek szabadságon a két ünnep között, vagy rövidített műszakban dolgoznak. Iskolai programokat sem szervezünk a következő két hétben. Szeretnénk, ha a gyerekek a családdal töltenék ezeket a napokat, hiszen életük nagy részében sz iskolában vannak – mondta az igazgatóhelyettes.

Hozzátette: az iskola épületét gázzal fűtik, így megtakarítást jelent majd, ha alacsonyabb hőmérséklet lesz az épületben a szünetben. Valamennyire azonban fűteni kell, különben elfagy a rendszer.

Felvételire készülnek

December 21-éig járnak iskolába a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda tanulói, tudtuk meg Nagy György igazgatótól. Ügyelet itt sem lesz. A pedagógusok előzetesen megkérdezték a szülőket, hogy meg tudják-e oldani gyermekük felügyeletét, de senki nem jelezte, hogy ügyeletre lenne szüksége. A pedagógusok így szabadságon lesznek a téli szünet napjai alatt.

– A gyerekek elfáradtak a félév végére, főleg a kisebbek, úgyhogy jól jön a pihenés. Tulajdonképpen most pótolják be az elmaradt őszi szünet napjait. A nyolcadikosoknak is hasznosan telhet az új év első hete, hiszen készülnek a központi írásbeli felvételire, ami január végén lesz – jelezte az igazgató.

Elmondta azt is, hogy az intézmény egyik épületrészét gázzal fűtik, a másikat légkondival. Túlságosan alacsonyra nem szeretnék levenni a hőmérsékletet a szünetre, hiszen az épületek felfűtése később nagyon sok energiát igényelne. Körülbelül 16 fok lesz december végén és január elején az iskolában.

Együtt a család

Az édesanyáktól azt kérdeztük, ki vigyáz majd a gyerekekre a hosszú téli szünet alatt.

Krisztina ügyesen gazdálkodott a szabadságával, mert a két ünnep között és január első napjaiban szabadságon lesz. Sőt férje is, így együtt lehet majd a család. Igaz, az óvodás kisfiuk éppen bárányhimlős, és félő, hogy az elsős kislányuk is elkapja.

– Én nem bántam, hogy az őszi szünet rövid volt, a kislányom annál inkább. Örülök a hosszabb téli vakációnak. Remélem, lesz egy kis hó és lesznek a városban programok, hogy egy kicsit ki tudjunk mozdulni a gyerekekkel. Szeretnénk a rokonokat is meglátogatni, de nem tervezünk előre, mert a gyerekek betegsége keresztül húzhatja a számításainkat. A kislányom nem kapott házi feladatot a szünet idejére, de nem is baj, mert kell egy kis pihenés – tette hozzá Krisztina.

Csillának négy gyermeke van, és a férjével már rutinosak, hogyan oldják meg felváltva a gyermekek felügyeletét.

– Szabadságon is leszünk, és segítség az is, hogy a férjem 12 órás műszakokban dolgozik, így szabadnapjai is vannak. A gyerekek 15, 13, 12 és 5 évesek, így rövid időre a nagyobbak tudnak vigyázni a kicsire. Pihenéssel telnek majd a napok, szeretünk együtt társasozni vagy filmet nézni. Ha jó idő lesz, akkor kirándulunk, de utazást nem tervezünk. Örülök a hosszú téli szünetnek, legszívesebben én is itthon maradnék két hétig és téli álmot aludnék – mondta nevetve Csilla. – Nagyon örülök, hogy az ünnep előtt kivehettem néhány nap szabadságot, így nyugodtan tudok készülni a karácsonyra. Takarítás, vásárlás, sütés-főzés – sorolta az édesanya.