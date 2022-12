Regécen fákat döntött ki a szél. A kidőlt fák számos helyen megrongálták a villamos hálózatot a településen, valamint annak környékén is, ezért hajnal négy óra óra szünetel a szolgáltatás. Bakos Ferenc polgármester délután négy óra körül arról tájékoztatta portálunkat, hogy a vezetékeket a szolgáltató szakemberei helyreállították, de áram még mindig nem volt. Hozzátette: a nagy hó és az erős szél miatt kidőlt fák ezen kívül fészert és kerítést is megrongáltak, sőt az egyik fa lakóház mellé zuhant. A település vezetője érdeklődésünk idején éppen azt mérte fel, hogy a helyi lakosok közül kinek van szükséges segítségre, vagy ha valakinek olyan fűtőberendezése van, amellyel áram hiányában nem tud fűteni, akkor valamelyik közintézményt megnyitják, ahol ideiglenesen befogadhatják őket. Elmondta azt is: napközben traktorra ült és felment a várba is, hogy megnézze, a felújított erődítményen nem okozott-e károkat az erős szél, de nem tapasztalt semmit. Közben eltolta a havat az oda vezető útról, valamint a közlekedést akadályozó, kidőlt fákat egy motorfűrésszel feldarabolta és eltávolította.