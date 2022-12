A korábbiakhoz képest nagyon sok mindent másképp kellene csinálni a hazai autósportban, mint eddig. Legalábbis így gondolja Holczer Dániel, aki hosszú ideig volt a miskolci Balogh János navigátora, versenyzőtársa. Korábban más felállásban számos magyar - és nemzetközi futamon szerepelt sikeresen, de sportbíróként, sportfelügyelőként és volt elnökségi tanácsadóként is számíthatott rá a magyar rali és az MNASZ. Holczer Dániel a megújulás érdekében, összeállított egy nyolc pontból álló csomagot, amelyet egy interjú sorozatban igyekszünk vele részleteire bontani. Az első részben a rali és az autósport iránt érdeklődő nézőkről beszélgetünk.

A rali versenyek egyik fontos szereplői a nézők, csakúgy, mint egyéb más sportágakban. Ha az elmúlt egy évtizedet vizsgáljuk, akkor folyamatos csökkenés tapasztalható a versenyhétvégéken. Vajon miért?

Ennek a sajnálatos tendenciának a hátterében a széleskörű társadalomban bekövetkezett változások állnak, és szögezzük le előre, nem csak az autósportot érinti – kezdte a beszélgetést Holczer Dániel. - A generációs átrendeződések magukkal hozták azokat a változásokat, amelyek az online térben való hozzáférések felé tolták el a sportesemények iránti érdeklődést. Ma már a fiatalok inkább otthonról, az interneten keresztül tájékozódnak, így kísérik figyelemmel egy-egy sportesemény alakulását.

A nézői szokások átalakulásában mekkora szerepet játszottak a helyszínről történő közvetítések, a közösségi média megjelenése, az emberi kényelmesség?

Ezek a dolgok abszolút meghatározzák a sportágak iránti érdeklődés alakulását, és magukkal hozták a változást is. Mára már gyakorlatilag teljesen és tökéletesen megvalósultak az azonnali eredményközlési rendszerek, minden eredmény online, szinte másodpercnyi pontossággal hozzáférhető. A technikai sportágak tekintetében azonban ez nem teljesen igaz, hiszen a televízió képernyőjén keresztül nem érzékelhető egy versenyautó dinamikája, nem mennek át azok a hanghatások, amelyek az autóversenyzéssel együtt járnak, és a monitor előtt nem érezni a benzingőz illatát sem. Hogyha innen közelítjük a dolgot, akkor jó esélyeink lehetnek arra, hogy visszaszerezzük a szurkolókat.

A magyar raliban a közönség kiszolgálását nemzetközi mércével kell nézni, vagy igazodhat a saját közegéhez, körülményeihez?

Mindenképpen figyelembe kell venni a nemzetközi tendenciákat. Ha egy-egy külföldi versenyen több tízezer szurkoló kíváncsi az autósportra, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy hazánkban, a magyar bajnoki futamokon ez miért nincs így. El kell gondolkodni azon, hogyan lehet népszerűbbé tenni a rendezvényeinket. Rá kell jönnünk arra, hogyan tudunk többezer nézőt újra kivinni a pályák mellé, és ez nem kis feladat.

Mi lehet a megoldás, hogy a közönség ismét nagyobb számban vegyen részt a hazai futamokon? Nyilván ez egy hosszabb folyamat, nem megy egyik napról a másikra, de lépéseket kell tenni efelé.

Mindenképpen nyitnunk kell a közönség irányába, és itt nem csak egyszerű sajtótájékoztatókra, beszélgetésekre gondolok. Ennél több kell. A magyar autósport meghatározó alakjainak népszerűségét felhasználva, olyan eseményeket kell szerveznünk, amelyek felkeltik a szurkolók és az érdeklődők figyelmét. Az MNASZ-nek meg kell alkotnia azt a rendszert, aminek segítségével a szurkolókat visszacsábíthatjuk a pályák szélére. Az autósport megújításával kapcsolatos javaslataim első pillérét ezért a szurkolók integrációs rendszere köré építettem, hiszen a szurkolók számítanak a legnagyobb létszámú társadalmi egységnek, akiket be kell vonnunk az autósportba. A show részeseivé kell válniuk. Épp ezért létre kell hozni egy regisztrációs rendszert, amelyben az MNASZ versenyei után érdeklődő drukkereket ki tudjuk szolgálni. Itt arra gondolok, hogy ha működik egy szurkolói club, akkor például hírlevélben tudjuk értesíteni az érdeklődőket a soron következő rendezvényeinkről, tájékoztatni tudjuk őket az általuk kedvezményesen igénybevehető szolgáltatásokról. Elérhetővé válna számukra egy online rendszer, ahol jegyet vásárolhatnak maguknak a futamokra, és az internet segítségével akár helyet is foglalhatnak a nézői pontokra induló shuttle buszokra.

Egy hasonló rendszerre gondoljunk, mint a futball egyesületeknél és az MLSZ-nél használt klub – és szurkolói kártyára?

Pontosan. Akik tagjai ennek a rendszernek kedvezményeket és információkat kapnak cserébe, hogy minél jobban kiszolgáljuk őket. Ha például gond van, és elmarad egy gyorsasági szakasz, sms-ben tudjuk őket értesíteni, hogy esőben-sárban-hóban-szélben ne várják feleslegesen a kedvenceiket, mert nem fognak jönni. Ez így működik Európában! Nem szégyen tanulni, biztos, hogy nálunk is kedvező lenne a fogadtatása.

Visszahozhatóak még a ‘90-es évek, vagy a 2000-es esztendők elejének hangulata, vagy csak részben?

Nem gondolom, hogy ez lenne a cél. Átalakultak az igények, átalakultak a társadalmi elvárások. Valami mást kell csinálnunk, valami újat, a modern kornak megfelelőt. Én sem lennék népszerű, ha otthon azt mondanám a gyerekeknek, hogy indulás, megyünk az erdőbe sátrazni, közben pedig versenyt nézni. Viszont, ha úgy közelítjük meg, hogy a csomagküldő meghozta az MNASZ ajándékboltjában megrendelt Csomós Mixi pólókat és megjöttek a belépők a futamra, amelynek a szervizparkjában a nap végén a Halott Pénz koncertezik, akkor garantált sikerre számíthatok. Ezzel együtt pedig máris három-négy vendégéjszakát is eltöltenénk a futam központjának helyet adó városban, vagy annak környékén.

Sokszor a néző is gondot, problémát jelent, akár nagy baj forrása is lehet. A versenyek velejárója az alkohol, és kontrollt vesztő szurkoló is. Ez hogyan kezelhető, mi lehet a megnyugtató megoldás?

Egy regisztrációs rendszerrel ez a probléma is megoldható lenne, hiszen egy fényképes, sorszámozott MNASZ igazolvánnyal rendelkező szurkoló már nem hiszem, hogy balhét csinálna. A komoly szurkolóinkra mindig számíthatnánk, mert attól a pillanattól kezdve, hogy hozzánk tartoznak, egyben felelősséget is fognak érezni a szeretett sportágunk iránt. Ne felejtsük el, ha tudunk a szurkolóinknak valami pluszt adni, ha kiszolgáljuk őket, akkor számíthatunk rájuk. Onnantól kezdve ugyanis ők a mi szurkolóink lesznek, aki minden körülmények között velünk vannak.

Meg lehet változtatni, vagy meg kell változtatni a szurkolót, vagy a ralinak kell a közönséghez igazodni?

Nekünk kell a napi tendenciák szerint az igényekhez alkalmazkodni, és ez a RSi rendszer lehet az, amelyen keresztül megnyílhat az út a szurkolók felé. Ha pedig ügyesek vagyunk, akkor nagyon sokat léphetünk előre, és jóval több pozitív visszajelzés érkezik majd hozzánk, mint kritika.