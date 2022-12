Az évvégi bevásárlási láz újabb hullámához érkeztünk: a szilveszteri hozzávalókat sokan igyekeztek időben beszerezni. Egy nappal szilveszter előtt közepes volt a forgalom az üzletekben. Vinterné Szilágyi Enikő a kevés borkereskedés egyikét vezeti a Zsolcai kapuban. Az idei vásárlási szokásokról elmondta: van egy törzsközönségük, akik rendszeresen visszajárnak, és keresik az újabb és újabb márkákat. Jelenleg több mint 60 borászattal vannak kapcsolatban, és mindig jönnek újabb kontaktok. Karácsony környékén sokan keresték ajándéknak a drágább, minőségi borokat, de fogyott a jó minőségű forraláshoz alkalmas nedűből is. Pezsgőnél nem tudnak versenyezni az áruházláncok olcsó tömegtermékeivel, de az általuk forgalmazott középkategóriás minőségi italokat keresik a vásárlók.

Fotós: Bujdos Tibor

Minden ami kell

Ilona jól megtermett bevásárló kosara még üres volt, de elmondása szerint várhatóan hamarosan megtelik a szilveszterre vásárolt cikkekkel. Bőrös malachúst keresett a fokhagymás sült elkészítéséhez, egyelőre hiába. A virslisaláta alapanyagát sem egyszerű beszereznie, mindenütt nagyon fogy a népszerű sertés változat. Hordóskáposztából készül majd a leves, füstölt kolbász és sonka kerül bele többek között. Javaslatunkat, a tejföl hozzáadását elhárítja: férje nem úgy szereti. A teljesség igénye nélkül megemlíti még a pogácsát és jelzi, könnyen lehet olyat is vesz, amely első látásra tetszik meg.

Géza kiegészítő vásárlási megbízással járta a standokat a Búza téri piacon. Az újévi lencsefőzelékhez kereste az alapanyagot, némi zavart okozott, hogy sárga lencsére szólt a megbízás, ám olyan nem volt fellelhető, így meg kellett elégednie - némi egyeztetés után - a narancssárga típussal. A szilveszteri vacsora hozzávalói közül már mindent beszerzett, a virslimennyiséget gondolta még megpluszolni, váratlan vendégek ellátása érdekében. Hasonló okok miatt szerez be további italokat, a bor és pezsgő mellé néhány doboz sörrel igyekszik bővíteni a kínálatot.

Bár nem kifejezetten szilveszteri terméket forgalmaz Jancsurák István, tej- és tejtermék pultja előtt egész héten sor áll.

- A gazdasági nehézségek ellenére úgy látom, igyekeznek mindent beszerezni az emberek, nem hogy csökkent volna a forgalom, hanem az előző évhez képest jelentősen növekedett - osztja meg tapasztalatát. Az üzletmenetet feldobja, hogy két kislányával - akik szilveszteri, színes, led-izzós kalapban pompáznak - fogadja a vásárlókat.

Evelin a szilveszteri hidegtálhoz keres hozzávalókat, jó minőségű virsli a salátához és a főtt verzióhoz is szükséges sonkát és tojást is beszerez, és extra kínálatként fűszeres tepertőben is gondolkodik. Tapasztalata szerint nem lehet elég választékot kínálni, a népes család szerencsére mindent elfogyaszt, és várhatóan tele gyomorral köszönti az új esztendőt.