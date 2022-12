Újabb problémát sikerült megoldani Encsen. A városban élők jelezték, hogy nehéz parkolni a vasútállomás közelében. Az encsi önkormányzat lépett, és a MÁV-val közösen parkolót alakítottak ki az állomás mellett. Most már 14 gépkocsi várakozhat ott gond nélkül, plusz egy akadálymentes helyet is biztosítanak. Építettek járdát és az egyirányúsított parkolóút is elkészült. A füves területen parkosítottak, két japáncseresznyefát ültettek, valamint padokat és hulladéktárolókat is elhelyeztek ott. A munkálatok 12 millió forintba kerültek, adta hírül Mikola Gergely, Encs polgármestere.