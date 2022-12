A Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány bohócdoktorai már 25 éve életörömet és vidámságot visznek a gyerekkórházakba. A csapat egyik miskolci tagja Professzor Osmann, azaz Osváth Tibor színész, akivel egy adományátadáson találkoztunk a napokban, a megyei kórházban.

Már újra találkozhatnak

A Miskolci Nemzeti Színház színésze közel két évtizede, egészen pontosan 18 éve áll kapcsolatban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház Gyermekegészségügyi Központjával. Az ott dolgozókkal már szinte baráti viszonyt ápol – kezdte a történetet Osváth Tibor. A pandémia alatt kevés alkalom nyílt a személyes találkozásra, de akkor is próbálta felvidítani a gyerekeket online csatornákon keresztül. Vagyis „online viziteket” tartott – ahogy ő fogalmazott.

Ebben is a kórház munkatársai, pedagógusai segítettek, hogy a virtuális találkozás létre tudjon jönni. Általában társa is van a vizitelésben. A bohócdoktor társ sokszor nem is egy városban tartózkodott Tiborral, de az internet őket és a gyerekeket is összekapcsolta a nehéz időkben.

Többen is vannak

Bohócdoktor társa több is van, például egyik kolléganője, az egyébként budapesti, de szintén a Miskolci Nemzeti Színház társulatának tagja, Prohászka Fanni. De helyi kötődésű Ramocsa Emese, Fekete Dávid, vagy Oláh-Telenkó Tímea is, akik valamennyien színészek vagy bábszínészek, és gyakorta csatlakoznak Tiborhoz a nemes feladat teljesítése érdekében.

Fotós: Vajda János

Felemelő érzés személyesen találkozni a gyerekekkel és látni a sok mosolyt. Vannak olyan kis páciensek, akik addig nem is akarnak lefeküdni aludni, amíg nem találkoztak a bohócdoktorral – emelte ki a színész.

Sémákra és spontenaitásra is épül

Maga a találkozás interaktív, intuíciókon alapul, nincs előre megírt szöveg, jelenet. De az adott gyermekről előtte tájékozódnak, hogy mit kell tudni róla, mire kell figyelni vele kapcsolatban és ahhoz alakítják a vizitet, vagyis a szituációt. Vannak sémák, amiket szoktak alkalmazni, de azokat általában felborítja az adott pillanat – hangsúlyozta a bohócdoktor. Az örömteli pillanatok mellett sajnos néha szomorú történetek is vannak, de mindig fel kell állni és tovább kell menni, mert úgy tudnak csak segíteni. A bohócdoktoroknak a kórházban tartózkodó kis páciensek nem betegek, csupán olyan gyermekek, akik találkoznak a bohóccal – szögezte le Osváth Tibor.