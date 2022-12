Miskolcon a Szent István téri megemlékezés mellett, Diósgyőrben a II. János Pál Pápa téren is hatalmas adventi koszorúval hangolódnak a helyiek a karácsonyra. December 4-én advent második gyertyáját Péter András, a Miskolc-Diósgyőri Református Egyházközség lelkipásztora és Gergye Zoltán a 40 éves Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnöke gyújtotta meg a városrészben. Zenés műsorral közreműködött a Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 4. a osztálya.

Isten jót tervez nekünk

„Jézus Krisztusnak köszönhetjük az adventet, a karácsony előtti négy hetet, hiszen ilyenkor az Ő születését várjuk” – ismertette Péter András nagytiszteletű úr. „Létezik egy naptártól független advent is, amely örömhír. A Biblia erről így ír: ...tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz nektek, amikor megjelenik. (1Pét.1,13b) Az adventi szimbolikában a második gyertya meggyújtása a reménység lángját jelenti. A remény lehet vak, hiú és megszégyenítő is, ha nem valósul meg valami, amire rátesszük az életünket. Viszont Péter apostol azt mondja, hogy van olyan reménység is, amely tökéletes és nem hiúsul meg, mert biztos, hogy be fog teljesedni. Ennek az alapja Isten ígérete, aki soha nem hazudik. Ő békességben és nem romlásban akar minket részesíteni. Ez Krisztus érkezése, amit józanul kell várni, hiszen Ő az igazság és a valóság. Miatta várhatunk naptártól függetlenül is jót, hiszen magára vette a reménytelen emberi sorsunkat, a bűneinket és meghalt értünk. Az Atya miatta kegyelmezett meg nekünk és kaptunk örök életet, ha ezt elfogadjuk. Isten ebben a zajos, bajoktól terhes adventben is azt üzeni, hogy ne adjuk fel a reményt. Hanem változtassuk meg a reménységünket és az örökkévaló dolgokra figyeljünk, hiszen minden emberi élet megszületése a Teremtő gondolata és hozzá térünk vissza.”