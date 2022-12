Árhullámot indított el a vízgyűjtőkön hullott csapadék a Tiszán és mellékfolyóin, de emelkedett a Balaton és Velencei-tó vízszintje is - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság a napokban. Azt írták: a Tiszán és mellékfolyóin egyes szakaszokon az elsőfokú készültséget vagy azt meghaladó vízszint is kialakulhat az ár levonulásával. A Tiszán a Tiszabecs és Tokaj közötti szakaszokon akár a másodfok szintjét is megközelítheti a vízállás - ismertették.

„A legfrissebb adatok alapján az árhullám levonulóban van, mert nincs már utánpótlása a vízgyűjtő területeken a folyóknak. A Tisza, a tokaji térségében nagyjából december 23-ra tetőzik” – tudta meg portálunk az Országos Vízügyi Főigazgatóságtól kedden. Közölték, a Sajón nincs különösebb változás a folyó vízszintjét tekintve. A Bodrog szintje érezhetően emelkedett, de nem éri el a készültségi szintet sem – tették hozzá.