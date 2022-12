Egész évben sokszor írtunk azokról a megyénkben élő gyermekekről, akik súlyos betegségben szenvednek, és állapotuk javulásának egyetlen reménye a több százmillió forintba kerülő génterápia.

A kazincbarcikai Burinda Zsombor gerinceredetű izomsorvadásban szenved, és talán az ő története a legnagyobb csoda. Neki ugyanis nagylelkű emberek adták össze a több mint 730 millió forintba kerülő gyógyszerre a pénzt. A kisfiú ma már jól van, szépen fejlődik, és készül a karácsonyra.

– Kicsit még félünk, nehogy az ünnepig összeszedjen valamilyen betegséget, de reméljük, hogy megússzuk – mondta a kisfiú édesanyja, Burinda-Szűcs Szabina. – Szerdán még elvittük egy általános közérzetet javító terápiára, de utána már csak a két ünnep között megyünk. A következő napokban mi is készülődünk a karácsonyra. Takarítunk, főzünk, fát díszítünk. Most már nem a társasház negyedik emeletén lakunk, hanem kertes házban, így most lesz először Zsombinak nagy fája. Kíváncsi leszek, hogy tetszeni fog-e neki, és hogy ő is besegít-e a díszítésbe. Szenteste itthon leszünk hárman, 25-én jönnek hozzánk rokonok, 26-án pedig mi megyünk rokonokhoz.

Bogyó és Babóca

– Zsombi egy új tabletet kap ajándékba, mert a régi már szinte használhatatlan. Az eszköz nagyon nagy szolgálatot tesz, hiszen a kezelések alatt vagy amikor várakozunk a kórházban, akkor jól elfoglalja vele magát. Nagyon szereti nézni a Bogyó és Babócát, de hasznos, kimondottan sma-s gyerekeknek fejlesztett applikációkat is le lehet tölteni a gépre. Van például egy olyan, hogy a gyerek választ magának egy cicát vagy kutyust, és vele együtt tornázik – sorolta az édesanya.

Elmondta azt is, Zsombi egyre értelmesebb, már szépen mondja a szavakat, és össze tudja kapcsolni a cselekvéseket a személyekkel. Tudja, hogy közeleg a karácsony, és hogy ajándék is lesz, aminek már előre örül. Amikor azonban tornáznia kellene, olykor makacskodik. Most már csak matricáért vagy valamilyen jutalomért hajlandó elvégezni a gyakorlatokat.

Színes égők

A Sajókeresztúrban élő, 15 hónapos Nagy Boldizsár nem ilyen szerencsés, ő még vár a nagylelkű emberek segítségére. A kisfiú súlyos anyagcserezavarban szenved, és egyetlen reménye az 500 millió forintba kerülő terápia. Nagyon nehezen gyűlik a pénz, a jelenlegi cél a 86 millió forint elérése, de egyelőre csak valamivel több mint 4 millió jött össze. Pedig sokan segítenek, de csak kisebb adományok érkeznek.

Boldizsár édesapja, Nagy László elmondta, a szentestét otthon töltik Boldival és két testvérével. A karácsony többi napján sem mozdulnak ki, mert a kicsit félteni kell minden fertőzéstől. Tulajdonképpen egész évben a világtól elzárkózva élnek.

– Boldi még nem érti, hogy karácsony lesz. A színes égőknek és fényeknek azonban örül, azokra vidáman mosolyog. Ajándékot természetesen ő is kap. Zenélős játékot vettünk neki, és egy bébikompot, abban a reményben, hogy hamarosan használni tudja majd. Egyelőre azonban nem tartja a fejét, és járni sem tud. Szeretnénk neki készíttetni egy speciális sisakot, ami segíti a fejtartását. A karácsonyunkra nyilván rányomja a bélyegét, hogy beteg a kisfiunk, és nagyon kevés a remény, hogy összegyűlik az 500 millió forint. Azonban nem aggódunk ezen mindennap. A közelmúltban vásároltunk egy mágnesterápiás készüléket, amit az orvosok ajánlottak. Ezenkívül járunk Dévény-tornára is. Apró fejlődéseket látunk Boldi állapotában, de igazából a génterápia segítene – jegyezte meg reménytelenül az édesapa.

Hozzátette: sok olyan tehetős ember van, aki segíthetne, de ők nem ezzel foglalkoznak, és nagyon sok a beteg gyermek, akik szintén a csodára várnak. Viszont melléjük állt az egyik bútor- és lakberendezési áruház, mely időközönként egy-egy bútordarabot ajánlj fel licitre.