- Nekem a 2022-es évem nagyon nehéz, de nagyon produktív év volt – kezdte Kabdebon János, aki Boldván sokféle kulturális program lelke és szervezője, emellett pedig íróként és költőként is gyakran megmutatkozik, fazekas mestersége révén pedig csak olyan edényekből eszik és iszik családja is, amelyeket ő készített, nem beszélve arról, hogy egy korábbi hobbija révén hímzéseket is tervez, így ruháin is megjelennek azok a motívumok, amelyeket megálmodik.

- Úgy érzem, ebben az évben az embernek megvoltak a lehetőségei, de mindig volt egy-két olyan akadály, amit nem volt könnyű leküzdeni, mert ingyen nem kap az ember semmit. Ez normális, mert mindenért meg kell dolgozni. Ebben az évben azonban mindig jöttek olyan akadályok, amihez az embernek plusz energiákat kellett keresnie magában ahhoz, hogy legyőzhesse őket, vagy meg tudja ragadni a kínálkozó lehetőséget. De ez koránt sem volt negatív. Nehéz, de nagyon eredményes év volt, mert azokat a célokat, amiket elhatároztam kezdetben, azokat meg tudtam tartani, be tudtam teljesíteni. Ebből a szempontból abszolút nem vagyok csalódott, csak iszonyúan fáradt – mondta.

Bencések és a zsálya

A munkahelyén is nagyon produktív évet zárt Kabdebon János.

- Nagyon sok olyan rendezvényünk volt, amelyben nemcsak azt éreztük, hogy sok embert bevontunk, sokan nagyon sok ismerettel lettek gazdagabbak, hanem szórakoztatunk, és a művelődésre is szántunk időt. A gyógynövényes napokban például voltak olyan ismeretterjesztő és helytörténeti programok, amelyek nemcsak a helyieknek, hanem az idelátogatknak is sok újat adtak. Táblánkat helyeztünk ki a gyógynövényekhez, ezt már letettük szó szerint a növények mellé, amelyeken nagyon sok érdekesség olvasható, például az is, hogy a zsálya a bencések fogkrémje volt. Vetélkedőket, teanapokat szerveztünk.

- Részt vettem az Aludtej fesztivál megszervezésében. Főztünk kőlevest, amihez tényleg mindenki hozzátette azt, amit szívesen adott. Hozzátettük mindehhez a mesét az emberek jószívűségéről, és a mi jószívű közösségünk valóban nagyon finom ételt főzött.

Kabdebon Jánosnak idén két könyve jelent meg.

- Nagyon örülök neki, hogy a jó sors is hozzátette a magáét, és megjelenhetett a „Falusi legendák” novelláskötetem. Ezt magam szerkesztettem. Elég kritikus vagyok magammal szemben - az évek alatt elfogadtam a saját kritikáimat is, nemcsak a másokét - úgy gondolom, nagyon jól sikerült.

Pályázatokon is részt vett.

- Többek között az Irodalmi Rádió pályázatán humor különdíjas lettem, több antológiába bekerültem, a mi nagyon megtisztelő számomra, ugyanakkor nehéz a munkahelyem és az írás között megtalálni az arányt. Nem könnyű egyik tudatállapotból a másikba belekerülni. Az írás egy egészen más tudatállapotot igényel. Ráadásul mert mire az ember kienged az ember a kezéből egy írást, addigra azzal nagyon sok munkája van – tette hozzá.

- A Holnap Magazin kiadónál kaptam egy pályázati lehetőséget, amelyben megjelenhetett egy kisregényem. Bolond című könyvem ennek a kiadónak a gondozásában látott napvilágot. A könyvnek mindig nagy a kultusza, és ez meg is fog maradni. Nekem, író embernek is szentség, hogy nyomtatásban, nívós kiadványban megjelennek azok a gondolataim, amiket papírra vetettem.

- Nagyon produktív és örömteli évet zártam – összegezte Kabdebon János.