A téli autózás ugyanolyan örömteli lehet, mint a nyári; néhány szempont betartásával a hideg hónapokban épp olyan megbízható és biztonságosan üzemeltethető társunk lehet az autónk, mint nyáron. A Magyar Gumiabroncs Szövetség (HTA) szakértői szerint még mindig nem késő felkészülni a télre.

Mindenképp cseréljük le

A hazai autóvezetők a téli gumiabroncsot jellemzően a „sokadik” helyre sorolják, amikor arról kérdezték őket, hogy mi a legfontosabb a biztonságos autózáshoz. Pedig a magyar éghajlati viszonyok között sajnos nincs kibúvó: téli abroncsok nélkül nincs biztonságos téli közlekedés. A téli abroncsok használatát – számos európai országgal ellentétben – jogszabály nálunk még nem teszi kötelezővé, de ne is ezért cseréljük le télire a nyári szettet: a téli gumiabroncsot nem elsősorban a havas úton történő könnyebb haladásra találták ki, hanem arra, hogy a 7 celsius foknál hidegebb aszfalton is kellő tapadást biztosítson. Ennek megfelelően alakították ki a mintázatát és az anyagának összetételét.

Figyeljünk egymásra!

Vegyük figyelembe, hogy négy autóból átlagosan hármat szerelnek fel téli abronccsal, ezért számítsunk arra, hogy nem minden közlekedő tudja időben megállítani, vagy a megfelelő módon irányítani az autóját. Ezért mindig tartsuk be a megfelelő követési távolságot és a sebességhatárt. Télen, amikor „elszaporodnak” a kátyúk, figyeljünk a vízzel kitöltött úthibákra. Menet közben lehetetlen megállapítani a pocsolya mélységét. Ha megoldható, haladjunk abban a sávban, amelyet a közvilágítás jobban megvilágít. Az éppen csak elkezdődött eső még nem mosta el a port, és az aszfalt nagyon csúszhat. Ha még a lehullott faleveleket sem takarították el, vezessünk különösen óvatosan! Használjuk nappal is a tompított fényszórót. Az ezzel együtt bekapcsolt hátsó lámpáknak köszönhetően mi is jobban láthatóvá válunk a többi közlekedő számára.

Könnyen betartható szabályok

Néhány egyszerűen betartható szabály figyelembevételével tovább növelhetjük a magunk és a velünk utazók biztonságát: indulás előtt takarítsuk meg rendszeresen a fényszórók felületét. Ez az egyszerű mozdulat nagyságrendekkel növelheti a belátható útszakasz hosszát. Tartsunk a kabátzsebben – és semmiképpen sem az autóban – zárjegesedést gátló sprayt. Hasonlóan jó szolgálatot tehet a jégoldó spray a szélvédő és a tükrök megtisztításában. Az utak csúszásmentesítésére használt só nem tesz jót az alváznak, de havi egyszeri alvázmosással megelőzhető a baj. Ha nem indul az autó – illetve lefullad –, akkor sem biztos, hogy egyből a legrosszabbra kell gondolni. A hibát az is okozhatja, hogy tolatásnál nagyobb mennyiségű hó kerülhetett a kipufogóba, amitől a motor lefulladhat.

Figyeljünk a gyerekekre is!

A legtöbb szülő arra törekszik, hogy az autóban szállított gyerek „nyugton maradjon”, amíg tart az utazás. A biztonságos utazáshoz pedig nem is kell más, csak egy jól rögzített gyerekülés, és már indulhatunk is – vélik sokan. Az öv használata a kicsiknél eltér: 150 centiméter alatti gyermekek kötelező módon csak gyerekülésben utazhatnak, akár személyautóról, akár kisbuszról vagy haszongépjárműről van szó. Természetesen a gyerekülés biztonsági övét minden esetben be kell kapcsolni. Ügyeljünk arra is, hogy maga az ülés is az előírásoknak megfelelően legyen rögzítve az autóhoz.

Sokan meglepődnek, hogy az autó nem úgy reagál, ahogy „logikus” lenne: például, ha megcsúsztunk, nem a csúszás irányával ellenkező irányba, hanem azzal azonos irányba kell kormányozni az autót a megpördülés elkerülésére. Ha nincs még hó, de szeretnénk némi előzetes tapasztalatot szerezni, érdemes ellátogatni a számtalan vezetéstechnikai tréning valamelyikére. Itt szakemberek irányításával gyakorolhatjuk a megfelelő kormányfogást és kezelést, a hatékony vészfékezést, a gyors és hirtelen kerülést, a kanyaríven haladást, és hogy milyen módon avatkozik be az ABS, és az ESP. A tanpályákon a téli, síkos utakat is tudják szimulálni.