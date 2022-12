Egyes kutatások szerint a felnőtt lakosság nagyjából fele tesz újévi fogadalmakat minden évben. A sikerről azonban csak 10 százalékuk számolhat be – a maradék 90 százalék valahol elhasal az úton, jellemzően már a legelején. A leggyakoribb újévi fogadalmak fogyáshoz, a több mozgáshoz, a dohányzásról való leszokáshoz és a több takarításhoz, a tisztasághoz köthetők. Pszichológusok szerint az alapvető oka annak, hogy a fogadalmat tevők 90 százaléka nem jut el odáig, hogy egy éven keresztül be is tartsa, amit tervezett, az az, hogy ezek az emberek alapvetően nem reális célokat tűznek ki maguk elé. A szakemberek azt javasolják, hogy reális célokat válasszunk, amelyekre esélyt látunk, hogy be is tudjuk tartani. Jobb, ha valami kisebb dolgot szemel ki magának valaki. Fontos az is, hogy egyszerre csak egy dologra koncentráljunk, ha esetleg több fogadalmunk van, akkor állítsunk fel egy fontossági sorrendet és aszerint teljesítsük azokat. A pszichológusok arra is felhívják a figyelmet, hogy van esély a visszaesésre, de fontos, hogy ezek csak időszakosak és sosem szabad feladni a kitűzött célt.

Tesznek fogadalmat

Több embert megkérdeztünk, hogy terveznek-e újévi fogadalmat tenni és ha igen akkor mi lesz az. Nagyné Varga Irén azt mondta portálunknak, hogy már tudja mi lesz a jövő évre a fogadalma. „Sokkal türelmesebb szeretnék lenni, én tömegközlekedéssel járok és mindig nagyon felhúzom magam egy-egy közlekedési szituáción, azonban jövőre már nem szeretnék ezzel foglalkozni”. Szűcs Tamás, testsúlyával kapcsolatban jutott elhatározásra. „Szeretnék jövőre fogyni legalább 10 kilogrammot” – osztotta meg portálunkkal. Hozzátette: már tavaly is hasonló fogadalma volt, azonban nem sikerült maradéktalanul betartania. Kovács Sándor a barátaival szeretne több időt tölteni. „Az elmúlt években nagyon ellaposodtak a barátságaim, amelyeket szeretnék felújítani és jobban ápolni, ezt már megfogadtam, így közösen fogjuk a szilvesztert is tölteni” – mondta.