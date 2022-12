Ózd és Budapest között csökkentheti a menetidőt és biztonságosabbá teheti a közlekedést az a beruházás, amely most kezdődik az útszakasz Heves megyei részén. Első körben a borsodnádasdi szerpentinen építenek kapaszkodó és gyorsító sávokat, ehhez kapcsolódóan pedig támfalakat. A munkaterületet átadták a kivitelezőknek, innentől kezdve az autósoknak ezt a részt el kell kerülniük az előttünk álló két és fél évben.

Régi vágy

– Nekünk, ózdiak számára harmincéves álmunk valósulhat meg ezzel a fejlesztéssel. Igyekszünk olyan körülmények között eljutni a fővárosba, amely méltó ehhez a térséghez - fogalmazott az Egercsehiben megtartott sajtótájékoztatón Riz Gábor, országgyűlési képviselő. - A most kezdődő beruházásnak köszönhetően a menetidő negyedórával csökkenhet, és a szerpentinen épülő plusz sávok biztonságosabbá teszik az autós közlekedést. Bízom benne, hogy a munkálatok minél kevesebb zökkenővel haladnak majd, és az ózdi gazdaság is működni fog annak ellenére is, hogy a várost közúton kerülővel lehet majd megközelíteni az előttünk álló időszakban.

Csökkenhet a hátrány

Nemcsak Ózdnak, és a Nyugat-borsodi térségnek, hanem Heves megyének is fontos a most kezdődő építkezés. A 25-ös főút és a hozzá csatlakozó mellékutak nagyon rossz minőségűek voltak. Ezen ugyan az elmúlt években sikerült javítani, az igazi áttörés azonban majd most jöhet el.

– Számomra még egy évvel ezelőtt is hihetetlennek tűnt, hogy megvalósulhat a szerpentin fejlesztése - tette hozzá Horváth László, a térség hevesi országgyűlési képviselője. - Borsodhoz hasonlóan mi is jelentős hátrányban vagyunk az ország több részéhez képest, ezt valamelyest most sikerülhet csökkenteni. A lakosságtól türelmet szeretnénk kérni, hiszen a munka nehézségekkel jár majd, utána viszont közösen élvezhetjük majd az eredményét.

Hét kilométer

A kivitelezés most fog kezdődni, az előkészítő munkák és a tervezés azonban már hosszú évek óta tart. Összességében egy 7 kilométeres, de rendkívül bonyolult rész újulhat meg, és a modernizációnak köszönhetően biztonságosabbá válhat.

– Azon dolgoztunk, hogy ezt a bonyolult műszaki tartalommal rendelkező szerpentint úgy tudjuk előkészíteni, hogy az emberek mindennapjait a lehető legkisebb mértékben befolyásolja - árulta el Juhász Zoltán, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgató-helyettese. - Hevesben tíz kilométernyi utat felújítottunk, hogy a terelést jó minőségben lehessen megoldani. Ezen az erdős, vadregényes tájon megtörténtek a fakivágások, most pedig kezdődhet a munka nagyobb része. 3,5 kilométer hosszban fogunk támafalakat építeni, hogy a természet, a környezet elbírja a terhelést, és az útpálya hosszú ideig megfelelő minőségű maradjon. Az előzetes munkák során mi is láttuk, hogy a szerpentin állapota már nagyon megkívánja ezt a beruházást, hiszen rengeteg repedéssel találkoztunk a felszín alatt is. Összetett feladat vár ránk és a kivitelezőkre az előttünk álló két és fél évben. Lesznek terelések, félpályás és teljes lezárások, ezért jómagam is szeretnék türelmet kérni a lakosságtól.