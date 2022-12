Még október végén írtunk arról, hogy két miskolci tagóvodának kellett átköltöznie más intézménybe eregiatakarékossági okokból. A MIÓVI Zsolcai Kapui Tagóvodája a Selyemréti Tagóvodában folytatja a munkát, a MIÓVI Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodának pedig a Nyitnikék Tagóvodában (Andrássy utca) kellett új helyet találnia.

Akkor kérdéseket küldtünk a miskolci önkormányzatnak, melyekre a napokban kaptunk választ. Érdeklődtünk, hogy hány gyermeknek, pedagógusnak, dajkának kellett költöznie.

Mint megtudtuk, a MIÓVI Lórántffy Zsuzsanna Tagóvodájának 3 csoportjában összesen 55 gyermekről gondoskodik 6 óvodapedagógus, 3 dajka, valamint 1 pedagógiai asszisztens, ez a teljes alkalmazotti létszám. Ők már mindannyian átköltöztek az intézményből a fogadó Nyitnikék Tagóvodába, ahol a gyerekek és szüleik által megszokott szeretetteljes, barátságos légkör továbbra is biztosított számukra egy külön épületrészben - tudatta a városháza.

A MIÓVI Zsolcai kapui Tagóvodájának 28 gyermekét szintén teljes óvodai alkalmazotti létszám látja el: 4 óvodapedagógus, 2 dajka és 1 pedagógiai asszisztens. Ők a Selyemréti Tagóvodába költöztek át, ahol szintén szeretetteljes, barátságos légkörben folyik tovább a gyermekek ellátása.

Megszokott környezetben

Jeleztük, a Zsolcai kapui tagóvodába hátrányos helyzetű gyermekek jártak. Továbbra is biztosított az ő speciális nevelésük?

„Mindkét érintett tagóvodában magas a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma, a tagintézmények helyi pedagógiai programjában megfogalmazott célok, feladatok és tevékenységek azonban teljes mértékben a megszokott, minőségi szinten valósulnak meg a fogadó intézményekben is. Az első kérdésre adott válaszunkban már ismertetett humán feltételek mellett a gyermekek megszokott tárgyi környezete, a berendezések, gyermekek egyéni használati tárgyai, az evőeszközök, a megszokott játékok, fejlesztő eszközök szintén átköltöztek a fogadó intézményekbe” - válaszolt a polgármesteri hivatal illetékese.

Kérdeztük azt is, mennyi rezsiköltséget tud megspórolni a város az óvodák költöztetésével.

A miskolci önkormányzat azt írta, hogy a megtakarítás teljes összegét illetően egyelőre csak tervek és előrejelzések, becsléseken alapuló kalkulációk állnak rendelkezésre, hiszen az energiaárak, valamint azok az egyéb tényezők, amelyekkel az energiaválság miatt számolni kell, többször is változtak már eddig is, és változhatnak a jövőben is. A MIÓVI 11 óvodájában a költözéssel és a bevezetett egyéb takarékossági intézkedésekkel a tervek és előrejelzések szerint összesen legalább 19 millió 431 ezer 769 forint takarítható meg.