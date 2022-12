A perecesi óvoda kis növendékei csillogó szemekkel csodálták azt a nagy dobozt, amit csokoládégyűjtő akciónk segítségével sikerült megtöltenünk édességgel. Az ovisok úgy tudják, hogy a jóságos nagyszakállú velünk küldte előre a csokikat, mert nem tudja feltenni a szánjára, hiszen nem esett a hó. Azonban majd ő is eljön, és kiosztja a csomagokat a gyerekeknek. Kiderült, az ovisok mindent tudnak a Mikulásról, még azt is, hogyan figyeli meg a gyerekeket.

– Nagyon várom már a Mikulást – árulta el Egerszegi Máté Dominik. – Szeretem őt, mert jóságos, és ajándékokat hoz nekünk. Szerintem csoki és gyümölcs van a nagy dobozban. A Mikulás azért jön el hozzánk, mert szeretjük őt, és ő is minket. Az Északi-sarkon lakik, ott van a háza. Ott laknak a rénszarvasok is, és vannak manói, akik segítenek csomagokat készíteni – sorolta Máté. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a Mikulás főleg a jó gyerekeket szereti. A jó gyerek pedig az, aki jól viselkedik, segít másoknak, és szívesen barátkozik a társaival.

– Nekünk is volt jó cselekedetünk, amikor Lacikát elvittük busszal és villamossal az iskolába, és utána busszal és villamossal jöttünk vissza az óvodába – idézte föl örömmel Máté.

Galamb Milán úgy tudja, kedden jön a Mikulás a gyerekekhez. És hogy miről lehet megismerni?

– Piros sapkája van, aminek a széle fehér. A szakálla hosszú és az is fehér. Van csizmája, a zsákjában pedig ajándékokat hoz. Sok-sok csokit és szaloncukrot. Virgácsot is ad a Mikulás, de csak a rossz gyerekeknek. De különben mindenkit szeret, mert tudja, hogy kedveljük őt, és éneklünk neki. Azt is tudja, hogy ki a jó és ki a rossz. A távcsövével figyel egész évben, de a kamerán keresztül is lát mindenkit – magyarázta Milán.

Ezt egyébként onnan tudja, mert a mamájának a házánál is van kamera.

Egész évben készül

Ehhez Molnár Alexandra Valentinának is volt hozzáfűznivalója.

– Az a jó gyerek, aki segít másoknak, és szívesen barátkozik. A rosszak pedig állandóan sírnak. Az óvodában is vannak ilyen gyerekek. Én segíteni szoktam, a játékokat szépen elpakolom, mert maguktól nem pakolnak össze a gyerekek. A Mikulás egyébként mindenkit szeret. Egész évben csomagokat készít, és a törpök segítenek neki. (Máté szerint nem törpök, hanem manók, de aztán megegyeznek, hogy a kettő majdnem ugyanaz.)

Szandika úgy tudja, a Mikulás minden gyereket meglep valamivel, de a rosszaknak virgácsot is ad. Azért tudja, hogy ki milyen, mert bekukucskál az ablakon és az ajtón. A jó gyerekek otthon is segítenek. Mosogatnak például, és ha valaki rosszul van, akkor hív segítséget.

– A Mikulás azért is aranyos, mert soha nem feledkezik el az óvodásokról. Egész évben arra készül, hogy meglephesse őket. Anyukámmal ma este írjuk meg a levelet, hogy mit hozzon nekem otthonra. Szeretném, ha édességet hozna – árulta el.

Máté szerint az édességtől kipereg a gyerekek foga, de ha fogat mosnak, akkor nem. A három kis óvodás végül abban is megegyezett, hogy a gyümölcsök egészségesebbek, de a csokik finomabbak. A csizmájukat pedig szépen kitisztítják, és az ablakba teszik kedd este.

A Mióvi Vadász Úti Tagóvodájának pedagógusai nagyon köszönik olvasóinknak is a csokikat, amivel nagy-nagy örömet szereztek a kicsiknek.