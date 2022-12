Miniszteri elismerő oklevelet adományozott dr. Pintér Sándor belügyminiszter Bakosné Vass Krisztinának, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium iskolavédőnőjének. Az oklevelet dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár adta át, aki köszöntő beszédében kiemelte: a hétköznapok taposómalmában mindenkinek nehéz, hogy a mindennapi kihívások ne vonják el a figyelmet arról, hogy milyen fantasztikus hivatás az egészségügyi dolgozóké. Hisz az egészségügyben dolgozni, a gyógyulásért tenni az egyik legnagyszerűbb és a társadalom összetartásában egyik legnagyobb szerepet játszó munka.

Takács Péter hozzátette: az elismerés a köszönet kifejezése mellett felelősség is, hiszen a díjazottak példaképek is, akiken egy-egy szakmai csapat, osztály, intézmény szakmai és emberi minősége is múlik.